News culture The 2nd season of this excellent series will be offered on Netflix, and RDV in a pas manquer

Si vous avez adoré l’ambiance post-apocalyptique et le duo “père-fille” de The Last of Us, et que vous ne savez plus quoi regarder maintenant que la série HBO est terminée, il est temps de se tourner verse Netflix ! The season 2 is an excellent series approche, and vous auriez tout interest de la regarder.

Les hybrides sont de retour

Après la fin de la diffusion d’une excellente série, il n’est pas rare de retrouver les spectateurs dans une sorte de manque. Que regarder maintenant? Comment quitter ces personnages adorés ? Si vous ne savez plus quoi faire de votre vie après avoir terminé le dernier épisode de la series HBO The Last of Us, Netflix a peut-être la solution. En effet, le service de SVOD a récemment annoncé sur son compte Twitter official que la saison 2 de Sweet Tooth allait très bientôt débarquer tout en révélant quelques images inédites.

Pour rappel, Sweet Tooth raconte l’histoire de Gus, l’un des hybrides mi-humain mi-animal ayant apparu sur Terre après qu’un mystérieux virus ait décimé a grande partie de la race humaine. Pourchassés par les derniers êtres humains restants, les hybrides doivent donc se cacher du reste du monde, et notamment des nombreux braconniers qui sévissent un peu partout. Évidemment, Gus ne restera pas seul bien longtemps et sera aidé par Tommy Jepperd, un ancien joueur de football américain au passé sombre qui se laissera attendrir et acceptera de le protéger.

Vous l’aurez compris, si vous avez aimé The Last of Us, vous devriez retrouver quelques points communs dans Sweet Tooth. Alors si vous n’avez pas encore regardé la saison 1, vous avez encore largement le temps de le faire avant que la saison 2 n’arrive le 27 avril.

Sweet Tooth season 2 devoile son synopsis

En plus de nous thunder and date de sortie et quelques nouvelles images, Netflix a également dévoilé le synopsis de la saison 2. De quoi vous rappeler ce qu’il s’est passé dans la saison précédente, et vous preparer à ce qui risque d’arriver à vos personnages favoris dans un little plus d’un mois. Attention, si vous ne voulez pas vous faire spoiler quelques éléments de la première saison, nous vous conseillons d’arrêter votre lecture ici. For the other, here is the synopsis of the season 2 of Sweet Tooth :

Alors qu’une vague vague mortelle de malades s’abat, Gus (Christian Convery) et a bande d’autres hybrides sont retenus prisonniers par le general Abbot (Neil Sandilands) et les Derniers Hommes. Cherchant à consolider son pouvoir en trouvant un remède, Abbot utilise les enfants comme cobayes pour les expériences du captif Dr Aditya Singh (Adeel Akhtar), qui court pour sauver sa femme infected Rani (Aliza Vellani). Pour protéger ses amis, Gus accepte d’aider le Dr Singh, entamant un voyage dans ses origines et vers le rôle de sa mère Birdie (Amy Seimetz) dans les événements qui ont précédé The Great Crumble.

Pendant ce temps, à l’extérieur de la réserve, Tommy Jepperd (Nonso Anozie) and Aimee Eden (Dania Ramirez) font équipe pour libérer les hybrides, un partenariat qui sera testé au fur et à mesure que les secrets de Jepperd seront révélés. ..

Nous vous rappelons que la saison 1 de Sweet Tooth est d’ores et déjà available on Netflix, et que la saison 2 arrivera le 27 avril prochain.