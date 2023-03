Et si vous pouviez révéler votre véritable potentiel ? C’est le point de départ intrigant de The Big Door Prize, the toute nouvelle creation d’Apple TV+. Entre science-fiction and introspection, cette comedie adopte un ton singulier, qui plaira notamment aux fans du jeu vidéo Life is Strange.

Vous cherchez la prochaine série qui vous tiendra en haleine sur plusieurs semaines et available on a plateforme de SVOD ? Alors The Big Door Prizequi vient de debut on Apple TV+, est problem faite pour vous.

En ce mercredi 29 Mars 2023, la série nous plonge dans un monde de science fiction doux amer, qui interroge la notion de destin.

La series The Big Door Prize on the Apple TV+, a type of therapy between them shrinking etc severity

Dans la petite ville de Deerfield, une foule est attroupée devant l’entrée d’une épicerie, attendant patiemment son tour. Mais cet intérêt soudain n’est pas lié à la sortie du nouvel iPhone ou à la présence d’une star international, non. Les habitants sont plutôt fascinés par a new machine, qui vient de faire mystérieusement son apparition : Morpho.

Sa capacity? Révéler le véritable potentiel en chacun d’entre nous grace à d’étranges cartes personnalisées. A small revolution qui va bouleverser cette communauté tranquille et les pousser à engager des choix de vie plus ou moins radicaux (de l’achat d’une Große moto au divorce).

The Big Door Prize // Source : Apple TV+

Créée par David West Read, l’un des producers de l’excellente comedie Schitt’s Creekcette nouvelle creation d’Apple TV+ s’inscrit dans la droite lignée des précédentes, comme severity uh shrinking. With the episodes of 30 minutes, The Big Door Prize capte notre attention sans nous faire perdre le fil, et aborde des thematiques psychologiques dans un monde proche de la SF. On pense également à l’expérience narrative de Life is Strange devant cette série à la musique aérienne, guided by a mystique papillon bleu, qui interroge tous nos choix de vie.

Si chaque épisode est center sur un personnage en particulier, The Big Door Prize se focalise tout de même majoritairement sur a couple composed by Chris O’Dowd (The IT Crowd) and Gabrielle Dennis (insurance). Leur alchemy et leur talent comique, constamment à la frontière du dramatique, nous menent tout au long de cette saison qui nous laissez en pleine interrogation personnelle. À noter que 3 episodes de The Big Door Prize so not available dès ce mercredi 29 mars 2023, puis qu’un new episode sera mis en ligne chaque mercredi. Alors, prêts à révéler vos rêves inavoués ?

À voir si vous avez aimé : The IT Crowd ; Schitt’s Creek ; severity ; Life is Strange

The IT Crowd ; Schitt’s Creek ; severity ; Life is Strange A for si vous cherchez: comedie ; pointe de science fiction ; drama ; choix de vie ; destine ; petite ville tranquille ; cerebral ; histories d’amour; episodes courts ; révéler votre véritable potentiel (ou pas) ; questioner tous vos choix de vie un par un

