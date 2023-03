The CONMEBOL Libertadores groups were raffled

Racing will face Flamengo (Brazil), Aucas (Ecuador) and Ñublense (Chile) while River will play Fluminense (Brazil), The Strongest (Bolivia) and Sporting Cristal (Peru) in group D. In group E, Argentinos Juniors will play against Independiente del Valle (Ecuador), Corinthians (Brazil) and Liverpool (Uruguay).

Boca will look for his pass against Colo Colo (Chile), Monagas (Venezuela) and Deportivo Pereyra (Colombia). Patronato will face Olimpia (Paraguay), Atlético Nacional (Colombia) and Melgar (Peru).

