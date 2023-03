Autrefois réservée aux smartphones Pixel, la gomme magique (magic eraser) est maintenant available sur all les téléphones Android grace à l’subscription payant Google One. Elle permet de suppresser une personne d’une photo sans recourir à un logiciel comme Photoshop.

La gomme magique porte bien son nom. Intégrée à l’subscription payant Google One depuis février 2023, cette fonction permet aux utilisateurs de l’application Google Photos d’effectuer des retouches normalement compliquées en seulement quelques secondes. Il suffit d’entourer ce que vous vous à l’image pour que l’intelligence artificielle de Google l’élimine et le remplace par ce qu’il imagine être derrière. Le plus spectaculaire est que la gomme magique fonctionne bien, so qu’il est parfois compliqué d’effectuer le même type d’action manualment in Photoshop.

Lors de mes dernières vacances, j’ai eu l’occasion d’utiliser la gomme magique de mon subscription Google One à plusieurs reprises. Pourtant utilisateur d’Apple Photos et de la photothèque iCloud depuis plus d’une décennie (et d’iPhoto avant ça), je me suis surpris à effectuer de nombreux allers-retours entre le logiciel d’Apple et celui de Google juste pour utiliser la gomme magique, avant de transferrer l’image modifiée verse le logiciel d’Apple. Une routine frustrante, qui me laisse penser qu’Apple doit faire de la gomme magique une priorité d’iOS 17 s’il ne veut pas voir certains utilisateurs basculer vers la concurrence.

La gomme magique est épatante

Pourquoi utiliser Google Photos plutôt qu’Apple Photos aujourd’hui ? Si certains peuvent saluer la meilleure reconnaissance des visages de Google, les souvenirs mis en avant au quotidien ou le stockage gratuit plus généreux, je n’ai de mon côté jamais été interesté par l’application de Google, que je n’utilise que lorsque je suis sur un smartphone Android. C’est d’ailleurs pour cette raison que je pense la situation urgente pour Apple. Pour la premiere fois en 15 ans d’iPhone, a function m’a donné envie d’utiliser l’application concurrente.

Google Photos automatically detects people who are suppressed. Autrement, il suffit d’entourer n’importe quel endroit. // Source : Numerama

Photo originals Photo modified by la gomme magique

Pendant mes vacances, I used the gomme magique for :

Créer des photos de paysage sans personne dessus (il ya toujours une personne allongée sur une plage, qui gâche un panorama).

Rendre mes selfies avec mes amis plus intimistes, sans avoir à refaire une photo plusieurs fois sans que personne passe derrière.

Effacer des dechets et des objets, comme a poubelle, qui rendent une photo moins belle.

Retoucher rapidement un visage, sur lequel il y aurait par example une ombre ou un reflet. (Attention, la gomme magique, comme son nom l’indique, gomme. Elle n’est pas faite pour suppresser des cernes ou un bouton, puisqu’elle efface tout radicalement.)

Supprimer une erreur de photo, comme un reflect du au soleil ou à un lampadaire.

Napkins, personnes, objects… Le selfie original foisonne de distractions. La gomme magique efface tout le monde.

Il ya beaucoup trop de touristes sur cette île… C’est mieux maintenant 😅

Si la gomme magique n’est pas parfaite, puisque certaines modifications restent visibles quand on les regarde attentivement, elle crée des résultats remarquables la plupart du temps, y compris quand j’ai tenté de suppresser des personnes qui occupaient une grande place sur l’ image. Plus l’arrière-plan est compliqué, plus c’est logiquement ardu, mais la gomme magique s’en sort honorablement très souvent.

Je comprends que certains purists y voient une honte pour la photographie, mais ce n’est pas du all de cette manière que je vois la fonction. Pour ma part, il s’agit d’un outil conçu pour sauver des moments importants, dont l’aisance d’utilisation permet de rendre la retouche accessible d’un plus grand nombre d’utilisateurs. C’est exactement ce que j’attends d’un logiciel comme Google Photos, qui ne doit pas juste se contenter de stocker des photos à l’heure de l’intelligence artificielle.

Avant / après. L’océan est un arrival-plan très simple à imaginer pour Google Photos. // Source : Numerama

Toutes les personnes ayant vu me photos retouchées avec la gomme magique ont réagi de la meme manière : elles sont hallucinées par la rapidité avec laquelle la retouche a eu lieu. Tout ceci me conforte dans mon opinion selon laquelle la fonction de Google est exceptionnelle et doit vite devenir la norme, sur Android et iOS.

Le cas Apple : the gomme magique sooner or later with iOS 17 ?

It is also stored on Pixel smartphones, the magic of Google is mainly available on the iPhone in Google Photos, it is necessary for the user to have a Google One form (you pay for stock, for Gmail and other Google applications). Ce caractère payant laisse du temps de répit à Apple, meme s’il semble évident que la gomme magique finira par être rendue disponible gratuitement. Autant donc l’anticiper en proposant un concurrent rapidement.

Apple at-il les capacités de répondre à la gomme magique rapidement, dès iOS 17 in July, par example? On dit souvent que l’entreprise de Tim Cook est dépassée en termes d’intelligence artificielle, mais ce n’est pas réellement le cas. Au contraire, au level de la reconnaissance des images, du détourage automatique ou de l’extraction de données à partir d’images ou de vidéos, Apple a montré ces deux dernières années qu’elle avait de l’avance sur Google. Effacer une personne d’une photo ne devrait pas être compliqué pour Apple. Cependant, on said que la marque Californian n’est pas du genre à aller trop vite pour faire plaisir à ses utilisateurs. Elle voit sur le long terme, ce qui pourrait repousser la sortie d’une gomme magique dans Apple Photos dans le temps si le project n’a pas été lancé plusieurs mois en arrière.

iOS 16 permeated déjà de détourer automatiquement une personne, an animal ou un object. C’est déjà une première étape importante pour le developmentpement d’un concurrent de la gomme magique. // Source : Numerama

Quid you prix ? If Apple reserves the functions for subscriptions to iCloud+, all Apple Photos are available free of charge. Puisque les iPhone disposent d’une puce dédiée à l’intelligence artificielle (le Neural Engine), on imagine que la gomme magique à la sauce d’Apple fonctionnerait localement. Apple a donc toutes les raisons du monde de proposer ce service gratuitement, là où Google fait pour l’instant payer l’utilisation de ses serveurs.

What is the pourcentage de chance de voir une gomme magique debarquer dans iOS 17 cet été ? Si l’on regarde les dernières WWDC (la conférence d’Apple durant laquelle ses nouveaux systèmes d’exploitation sont annoncés), Apple Photos a toujours été à l’honneur, au même titre qu’iMessage. Sources mois après l’announcement de Google, et plus d’un an après l’arrivée de la gomme magique sur les Pixel, il serait tout sauf étonnant de voir Apple adopter la fonction. Je vais en tout cas l’espérer très fort, puisque ma dernière expérience à l’étranger ne me donne pas du tout envie de revenir à Apple Photos.

