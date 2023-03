The Google Pixel 8 Pro pourrait reflects the limits of the photo of now

C’est in the application photo that Google caches the indexes on the capacities of the future Pixel 8 Pro. Pour faire passer un cap en photo night à ses smartphones, the enterprise use a technology pourtant déjà presented on the Pixel 7 Pro.

On a change pas une équipe qui gagne

L’année dernière, Google introduced with the Pixel 7 Pro a new way of using the teleobjectif on your smartphone: the double capture. Concretely, if you zoom in slightly, the Pixel 7 Pro captures two clichés, and with the module principal, the other with the teleobjectif. Ce zoom used plusieurs cameras permet ensuite d’obtenir plus de details au center de la photo, grace aux algorithmes de traitement de l’image que Google maitrise parfaitement.

On the other hand, mise à jour de l’application Google Caméra (v 8.8), l’treprise aurait distillé des indexes au sujet d’une fonctionnalité exclusive au Pixel 8 Pro. La function « Multi-camera Super Res Zoom » que now avons évoquée plus haut est mentioned for the Pixel 8 Pro in the application sous the code “Hawk” and “FusionZoom”.

Si le procedure d’utilization reste le meme, c’est le contexte d’utilization qui changerait. En effet, Google étendrait son « Multi-camera Super Res Zoom » au mode « Vision de nuit » on a smartphone. The method using the double capture serait inchangée, mais nécessiterait un temps d’exposition plus long pour capter plus de lumière. Pour la firme de Mountain View, l’objectif serait clair : proposer des photos de nuit avec encore plus de details.

Depuis le Google Pixel 3 sorti en 2018, Google ne cesse d’améliorer la photography nocturne, au point d’en avoir fait un argument de vente. Contrairement à ses concurrents, the marque américaine ne propose jamais les smartphones équipés des meilleurs capteurs photo du marché. Mais la force de l’entreprise est ailleurs. As a result, Google developed an expertise sans égale in the treatment of algorithms and computational photography. À ce jour, les pixels ont toujours un temps d’avance en matière de prize de clichés nocturnes.

Decouvrez : “Acropalypse”, the new cauchemar of the users of Google Pixel

The brand profite d’une excellente dynamique sur le market des smartphones après avoir surperformé face à la competition in 2022. La semaine dernière, c’est le design du Pixel 8 Pro qui a été dévoilé au travers de rendus photo très détaillés. Malgré les excellentes critiques et le succès commercial de ses Pixel 7, Google ne devrait pas se reposer sur ses lauriers en proposant d’autres innovations photo.

It is not known that the “HDR échelonné” technology consists of capturing three clichés with three different exposures and, among other things, the merger for amelioration of the contrast and the exposure. Google set avoir plus d’un tour dans son sac pour que son Pixel 8 Pro pretende au title de “meilleur “photophone” de 2023.

sources :



9to5Google