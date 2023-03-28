The Gran Turismo 4 was released on PS2 by 20 years after it was released on PS2

Nenkai Gran Turismo 4vyshedshego in 2004 godu na Playstation 2. It is possible, that this is the story of the story, it was published 365 days. Пользователь Twitter под ником opublikoval чит-коды для гоночного симулятораvyshedshego in 2004 godu na. It is possible, that this is the story of the story, it was published 365 days.

Комбинации выглядят следующим образом:

10 million credits — вводим на экране выбора режима: Select, влево, вправо, вправо, вnиз, вверх, вверх, влево, вниз, вверх, вправо, влево, влево, L1, Rвниво;

— вводим на экране выбора режима: Select, влево, вправо, вправо, вnиз, вверх, вверх, влево, вниз, вверх, вправо, влево, влево, L1, Rвниво; получить любую лицензию — вводим на экране выбора лицензий: Select, R1, Select, R1, Select, L2, L2, R2, R2, L1, Select, L1, Select;

— вводим на экране выбора лицензий: Select, R1, Select, R1, Select, L2, L2, R2, R2, L1, Select, L1, Select; получить золотой рейтинг в любом конкретном тесте на лицензию — Vodim na ecrane vybora testa na licence: Select, Select, R1, R2, L2, L2, Select, L1, R1, Select, R2, L1, Select;

— Vodim na ecrane vybora testa na licence: Select, Select, R1, R2, L2, L2, Select, L1, R1, Select, R2, L1, Select; получить золотой рейтинг в любом событии — вводим на экране выбора события: Select, L1, вверх, вверх, Select, R1, вnиз, вnиз, Select, L2, Select, R2, Select.

Примечательно то, что до настоящего времени никто даже не подозревал, что для Gran Turismo 4 существуют чит-коды. По словам Nenkai, они никак не влияют на получение наград и возможность пропусти 24-часовые гонки.

Кроме того, похоже, что комбинации на получение лицензий и золота в событиях работают в игре Tourist Trophy 2006 God, the story is revealed with Gran Turismo 4 today.