The Inferno of Remnant 2 in the trailer with paranormal scenes of Yaesha

After the video gameplay sulle battaglie with the boss of Remnant 2, Gunfire Games reproduces a finestra sull’universo paranormale di Yaesha to offer one spaccato delle ambientazioni of the new parts souslike.

Il multiverso da incubo che gli digitali artisti di Gunfire stanno shaping using the new procedural engine of Remnant 2 will be full of trappole, secondary passages and haunting scenes.

L’procedural engine Descritto a più riprese dagli sviluppatori si premurerà di ‘assemble’ delle ambientazioni riche di dettagli, prova ne siano gli scatti ripresi dal video che potete ammirare en calce y en cima alla notizia.

At the front of the gameplay, the sequel of Remnant from the Ashes punta a espandere l’experienza offers agli appassionati del genere traverso un arsenal ancora più ricco, dei mostri più intelligenti e un’intinità di eventi casuali legati all’esplorazione dei dungeon. E questo, por tacere delle migliorie e delle innovazioni support alle abilità and agli equipaggiamenti specifici di ciascuna classe di personaggio, as testimonial from the stesso team Gunfire with the video ‘canino’ sui guerrieri Handler di Remnant 2.

The commercialization of the new paranormal weapon with a soulslike tint from Gearbox Publishing is done on Corso dell’estate your PC, PlayStation 5 and Xbox Series X|S.