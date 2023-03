News culture The Last of Us : HBO imagine a fin radical element different for the season 1, is ont bien fait de s’abstenir

La premiere saison de The Last of Us s’est terminée il ya little and global, un little dire qu’elle a eu beaucoup, mais alors beaucoup de succès. Elle respecte diablement bien le jeu video sur de nombreux aspects, notamment sur sa fin : figurez-vous qu’elle aurait pu être assez différente.

Attention, spoilers

Qu’on se le dise : si vous n’avez pas vu la première saison de The Last of Us ou que vous n’avez pas terminé au moins le jeu vidéo, refermez cette fenêtre Puisque vous risquez de vous gâcher la surprise d’un scenario aux petits oignons et à la finesse toute particulière. Ceci étant dit, un petit rappel des faits s’impose.

Dans le neuvième et dernier épisode de la télévisée series The Last of Us, Joel et Ellie finissent par trouver les Lucioles. Le hic, c’est que Marlene avoue à Joel qu‘An operation on Ellie is necessary for extra work that can be carried out on the immunization, an operation that can be fatal.

Joel decides that the joy of the world is to be preserved for his protégée: the finale of Ellie, inconsciente, live with him in the village of his brother Tommy. C’est sur la route que Joel Lui declared that les Lucioles n’ont pas besoin d’elle et que des dizaines de personnes immunisées sont déjà sur place.

An enormous mensonge dans lequel il s’empêtrera jusqu’au bout dans la scene finale de l’episode où il lui confirme, droit dans les yeux, que sa version des faits est véridique après qu’Ellie lui pose la question.

Quand HBO imagine it autre chose

Un face à face poignant et extremely fidèle à celui du jeu vidéo, qui se terminait exactement de la même manière déjà en 2013. Les joueurs sont donc ravis de retrouver une veritable authenticity, tandis que l’effet sur le nouveau public fonctionne toujours aussi bien.

Pourtant, il a failli en être autrement. Craig Mazin, I’une des têtes pensantes de la serie chez HBO, s’est entered with GQ et a fait une révélation assez interesting :

(Le réalisateur de l’épisode Ali Abbasi) a eu l’idée de tourner a version un little plus longue et plus triste où Ellie dit ‘OK, puis elle se retourne et s’en va au loin. Et Joel s’avance dans sa direction pour s’occuper d’elle.On les voit marcher tous les deux, pas vraiment ensemble mais séparés, verse Jackson. Ça s’attarde puis s’estompe. Il y avait quelque chose de beau là-dedans.

Bien sûr, opter pour un final different aurait probablement provoqué la colère des fans. De son cote, Ali Abbasi croyait en son idee, finally refuted by Mazin and Neil Druckmann (scénariste du jeu video, mais also coscénariste de la series HBO).

On s’est demandé ce qu’on allait faire. Et puis il ya eu cette meta-discussion sur l’avis des joueurs. Est-ce qu’ils vont être dégoutés de ne pas avoir la fin originale ou est-ce qu’ils vont être dégoutés d’avoir une fin qu’ils connaissent déjà. Et dans ce cas, source sera la réaction de ceux qui n’ont pas joué ?

Craig Mazin is the final income sur ce dernier gros plan du visage d’Ellie, primordial dans la narration et dégageant toute la puissance émotionnelle déjà voulue dans le jeu de Naughty Dog.

En fin de compte, il ya quelque chose de très specifique à propos de ce gros plan d’Ellie. Le fait de ne pas savoir ce qui va suivre, de ne pas savoir ce qu’elle fait. Est-ce qu’elle s’éloigne de lui, est-ce qu’elle marche avec lui, comment se sent-elle ? Ce moment est definitively suspendu.

On rappelle qu‘une saison 2 est déjà sur les rails, mais il faudra être patient pour la voir débarquer Come and attest Bella Ramsey.