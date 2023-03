The Last of Us : the showrunner tease Abby avec une affiche

Maintenant que la saison 2 de The Last of Us est en approche, attendez-vous à entender parler du personnage d’Abby. C’est à elle que fait reférence Neil Druckmann, le showrunner, dans son dernier tweet.

Alors que la saison 1 de The Last of Us s’est achevée lundi 13 mars 2023, on se tourne déjà vers l’avenir et la saison 2. Il faudra attendre fin 2024, voire début 2025 pour découvrir ces prochains épisodes. Mais, Neil Druckmann, co-showrunner of the series and president of the Naughty Dog studio, n’a pas attendu pour du teasing.

Sur son compte Twitter, et on March 19, 2023il a posté une affiche dédiée à la saison 2. On y voit un bras muni d’un marteau… c’est un personnage à venir qui va tout changer.

Il n’y a pas encore d’actrice pour Abby

Ce bras appartient a Abby. Ce personnage n’est encore jamais apparu dans la série, lors de la saison 1, usually n’était pas non plus dans le premier jeu The Last of Us. En revenge, the integrity of the intrigue The Last of Us Part II repose sur elle. Et, il s’agit d’une histoire – brutale – de vengeance. Elle est particulièrement reconnaissable via l’affiche en raison de son physique très musclé.

Abby joue un rôle clé dans The Last of Us Part II // Source : Naughty Dog

En realité, ce poster n’est pas nouveau non plus : c’est l’affiche qui avait été diffused in 2017 comme teasing de la Part II (on était alors trois ans avant la sortie). À l’époque, l’existence d’Abby était totalement inconnue et les fans pensaient que ce bras musclé appartenait à Joel. Voilà qui est probablement un clin d’œil de la part de Neil Druckmann, pour montrer que la série suivra le même chemin — avec une actrice d’une carrure similaire.

Contrairement à Dina, qui sera incarnée par Paolina van Kleef (l’actrice faisant un caméo dans l’episode 6 de la saison 1), le casting d’Abby n’est pas encore connu. Très tôt pendant, quelques rumeurs sont nées autour de l’actrice australienne Shannon Berry (The Wilds), en raison de la ressemblance physique plutôt frappante. Et, also, parce qu’elle suit le compte de The Last of Us on Instagram, and also similar to Neil Druckmann. Ces “indices” restent assez minces, toutefois.

Reste à savoir à quel point l’adaptation suivra le jeu. L’artbook de The Last of Us Part II revealed that there existed a premiere version of the scenario, asses differente quant à la façon not Abby était introduced in la vie de Joel et Ellie. Peut-être que, pour create the surprise also auprès des joueurs et des joueuses, l’équipe d’HBO optera ainsi pour a variant.

