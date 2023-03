The Lord of the Rings: Gollum will see 25 May on PlayStation, Xbox and PC

Слухи о дате релиза The Lord of the Rings: Gollum не подтвердились — приключения Голума начнутся не в июне, а 25 мая. It can be downloaded on the platform for PlayStation and Xbox, as well as on PC. Позже в этом году «Gollum» появится и на Switch.

Daedalic Entertainment and Nacon сопроводили сюжетным трейлером приключения, где показали двуличного героя и фрагменты игрового процесса. К слову, обновлённым геймплей обещают показать сегодня в 20:30 МСК Anons date relizaandсопроводили сюжетным трейлером приключения, где показали двуличного героя и фрагменты игрового процесса. К слову, обновлённым геймплей обещают показать сегодня в 20:30 МСК on Twitch

Напомним, в стелс-приключении по вселенной «Vlastelina kolet» игрокам предстоит взять на себя роль Голума/Смеагола, который пытаеTSя вернуть свою «prelest». Персонажу придётся скрываться от врагов и даже известных персонажей популярной франшизы. Кроме того, в процессе можно будет принимать решения, отталкиваясь от двух сторон личности героя.