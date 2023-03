The microSD card is official for the Nintendo Switch for its prize at -51% !

La capacité de stockage : c’est une caractéristique très importante sur la plupart des appareils d’aujourd’hui. Alors lorsqu’on parle des consoles de jeu, il est vital qu’elles soient dotées d’une bonne mémoireinterne, sous réserve qu’elles ne puissent pas intégrer tous les jeux vidéo souhaités. The Nintendo Switch fait malheureusement part des consoles bien connues pour manquer cruellement de stockage avec seulement 32 go for the standard and 64 go for the OLED.

Vous l’avez compris, si vous êtes un murder de the Nintendo Switch et que vous comptez bien pérenniser la console, vous allez certainement vous trouver devant un mur à cause du manque de stockage de la console qui se fait très vite ressentir. Les microSD is not an investment in plus de the console, certes, mais il n’est pas rare de trouver des réductions conséquentes sur celles-ci. Il y en a justement une currentuellement sur Amazon : the microSD official de 128 Go passe de 42.99€ à 20.99€ et perd donc -51% sur son prix d’origine.

Doublez the storage capacity of your Nintendo Switch with the official microSD card!

SanDisk is the constructor of the microSD, tout de meme estampillée Nintendo. C’est l’un des meilleurs fabricants de produits à memoire flash comme des cartes memoires, des clés USB etc… C’est une marque très fiable qui a su se created un nom dans le sectioneur des cartes SD et des disks durs. Pas d’inquiétude donc sur la provenance de la microSD.

The carte microSD propose donc a capacity de stockage de 128 Go, ce qui est largement sufficient pour stocker les captures d’écran, les sauvegardes ainsi que les jeux achetés sur le Nintendo eShop. Sa vitesse d’écriture atteint les 130 Mb/s contre 190 Mb/s pour la vitesse de lecture, significantly que les jeux que vous téléchargerez dessus pourront être lancés de manière fluide et rapide.

Then you case or your Nintendo Switch ne vous sert plus après l’achat de your microSD card, you may want to use it for other devices that contain a port adapté aux microSD cards comme les appareils photos or certain smartphones.