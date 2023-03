The new game of Svinke Peppe is on the console and PC

Спустя полтора года после релиза My Friend Peppa Pigкоторая обогнала по рейтингу Call of Duty, Battlefield and gta вместе взятые, издательство bandai namco выпускает новую игру о Свинке Peppe.

This is the reason, and Peppa Pig: World Adventures, героиню ожидают приключения по всему свету: в Нью-Йорке, Париже, Австралии, Лондоне и не только. А как выглядит игра, pokazyvaюt в релизном трейлере.

Как и первая часть, продолжение доступно на PlayStation, Xbox, Switch and PC. Впрочем, увы, прикоснуться к отенциальному доминатору среди игр 2023 года не могут пользователи из России.

Посмотрим, какой будет пользовательский рейтинг Peppa Pig World Adventure и сможет ли она обойти, например, ремейк resident evil 4. Который очень высоко оценили критики.