The remake of Resident Evil 4 was released from the original video on E3 2003 god

resident evil 4который можно считать отсылкой к бета-версии оригинальной игры с E3 2003 god. Polzovatel Reddit podelilsya moment is remejkaкоторый можно считать отсылкой к бета-версии оригинальной игры с2003 god.

Речь идёт о чучеле головы оленя в замке Салазара, которое внезапно падает со стены и пугает Эшли. Похожий момент был в упомянутой выше бете, но с небольшой разницей — в оригинальной версии падающая голова оленя истекала кровью и выполняла роль «скримера». В ремейке же всё происходит более приземлённо.

Кстати, «скример» с оленем и другие сверхъестественные моментые в итоге были вырезаны из релизной версии олигинана4 Resident.

The episode Resident Evil 4 will release on March 24 on PC, PlayStation and Xbox Series. This was the last day I saw the horror previewed 3 million copies. В целом Remejk Resident Evil 4 ponravilsya многим, no нашлись и разочарованные фанаты, которые обрушили рейтинг проекта на Metacritic.

Момент с оленем в демо

Момент с оленем в ремейке