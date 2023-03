Newsbon plan The Xbox Series X + Forza Horizon 5 pack is back in stock and has a great price!

The Xbox Series X is a console that is playing to a large extent. On the other hand, it is worth noting that you are successful with the Xbox Game Pass, so that gamers can discover what is going on in your life. If you want to pass it to the “next-gen”, a good pack is available at Amazon.

The Xbox Series X with Forza Horizon 5 de back in stock at Amazon Microsoft a su faire parler de sa console, notamment grace à son Game Pass permettant à de nombreux joueurs de découvrir des jeux sans dépenser des milles et des cents. Bien sur, la competition est rude face à Sony, mais la Xbox propose certains advantages. en ce moment, Amazon proposes a pack at €559.99 for an Xbox Series X with the Forza Horizon 5 Edition Premium (in a telechargeable version). After the Xbox Series X + Forza Horizon 5 for €559.99 on Amazon Un très bon pack Xbox Series X, avec l’un des meilleurs jeu de course au monde The characteristic techniques of the Xbox Series X CPU : 8 cores AMD Zen 2 CPU @ 3,8GHz 3,6Ghz with SMT active

GPU : AMD RDNA 2 GPU – 52 CUs @ 1.825GHz

Puissance du GPU : 12.15 TFLOPS (constant frequency)

SoC : 7nm (custom)

RAM : 16GB GDDR6 RAM – 10GB @ 560GB/s – 6GB @ 336GB/s

Stockage : 1TB PCIe Gen 4 NVME SSD – 2.4GB/sec in non compressé – 4.8GB/sec in compressé

Stock external : Carte Seagate 1TB. Disk by USB

Type HDMI : HDMI 2.1

Lecteur optique : 4K UHD compatible Blu-Ray

WiFi 5, 3 ports USB 3.1 Gen 1, 1 port Ethernet Its dimensions (15.1 x 15.1 x 30.1 centimètres pour un poids de 4.45 kilogrammes) and its design qui rappelle le monolithe de 2001 l’Odyssée de l’espace, the new console de Microsoft peut paraître intimidante. Elle est pourtant très facile à dompter. Importer and profile Xbox/Xbox 360 et toutes ses anciennes sauvegardes mises sur le Cloud ne prend que quelques secondes. Il suffit d’entrer l’adresse courriel de son compte Microsoft ainsi que le mot de passe associé, et le tour est joué. L’apport du Quick Resume qui donne la possibilité de laisser en suspens plusieurs jeux en meme tempsles temps de chargement raccourcis sur les anciens titres, et le changement de support de stockage SSD NVMe en deux temps trois mouvements en font a machine ideal pour les utilisateurs pressés n’aimant pas bricoler. Le button de capture directement intégré au pad Xbox Series X est naturellement beaucoup plus pratique pour enregistrer ses exploits et les partager avec le monde entier. Les options de capture et de partage are strictly identical to celles proposed on One X: it is not possible to prendre des extraits (from 15 seconds to 5 minutes in function of the definition) for the envoyer on Live, Twitter, or Onedrive After the Xbox Series X + Forza Horizon 5 for €559.99 on Amazon

