This is how the groups of the South American CONMEBOL remained

Hurricane will play in the group with Emelec (Ecuador), Guaraní (Paraguay) and Danube (Uruguay). Students will play in group C with Bragantino (Brazil), Oriente Petrolero (Bolivia) and Tacuary (Paraguay). Tiger, meanwhile, will face San Pablo (Brazil), Deportes Tolima (Colombia) and Academia Puerto Cabello (Venezuela) in Group D.

Newell’s was drawn in group E with Santos (Brazil), Blooming (Bolivia) and Audax Italiano (Chile). Defense and Justice will face Peñarol (Uruguay), América (Brazil) and Millonarios (Colombia) in group F. Finally, in group F, Gimnasia will compete for its place against Santa Fe (Colombia), Universitario (Peru) and Goiás (Brazil).

Group A

Quito League (Ecuador)

Botafogo (Brazil)

César Vallejo University Sports Club (Peru)

Club Magallanes (Chile)

Grupo B

Emelec (Ecuador)

Guaraní (Paraguay)

Danube (Uruguay)

Hurricane (Argentina)

Group C

Students from La Plata (Argentina)

Bragantino (Brazil)

Oil East (Bolivia)

Tacuary (Paraguay)

Group D

Saint Paul (Brazil)

Sports Tolima (Colombia)

Tiger (Argentina)

Puerto Cabello Academy (Venezuela)

Group E

Santos (Brazil)

Newell’s (Argentina)

Blooming (Bolivia)

Italian Audax (Chile)

Group F

Penarol (Uruguay)

Defense and Justice (Argentina)

America (Brazil)

Millionaires (Colombia)

Group G

Santa Fe (Colombia)

University (Peru)

Goias (Brazil)

Gymnastics and Fencing of La Plata (Argentina)