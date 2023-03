Newsbon plan This LEGO rare pour adultes est de back en stock !

Les LEGO sont certes connus pour leurs sets à l’effigie de licenses ultra connues comme Star Wars, Harry Potter ou encore le Seigneur des Anneaux, mais la marque danoise ne se limite pas qu’à la Pop Culture. Il est possible de retrouver en LEGO des sets un little plus originaux comme par example cette réplique d’une oeuvre d’art très connue.

LEGO s’est encore une fois distinction par a pièce de choix dans son catalogue. La replica of the tableaux les plus connus dans le monde entier : la Grande Vague de Kanagawa, dessinée par l’artiste Hokusai. Acheter la Grande Vague in LEGO for €89.90 on Amazon Lance en ce début d’année, ce set LEGO a été tellement prisé qu’il s’est vite retrouvé en rupture de stock, même sur Amazon. Alors, lorsque nous l’avons vu avec en plus une petite remise de prix, nous n’avons pas pu résister à l’envie de vous en parler. Sachez en all cas qu’il est maintenant available au prix de 89,90€ sur Amazon au lieu de 99,99€, et s’il vous interest, nous vous conseillons de vous dépêcher car ce set LEGO est très prisé des collectionneurs. Recréer l’une des plus belles oeuvres d’art japonaises ne cost que 99€ in LEGO ! Tout le monde a déjà vu au moins une fois cette oeuvre. Cette gravure sur bois est si celebre qu’elle a meme inspire le logo de certaines marques. Faisant partie de la collection des Trente-six vues du mont Fuji, la Grande Vague de Kanagawa a largement marqué les esprits par ses details. Sous format d’un tableau composé de 1810 pièces, LEGO arrive à proposer a version on ne peut plus authentic de cette grande œuvre qu’est la Grande Vague de Kanagawa. Bien entendu, vous ne serez pas laissé en plan devant ces centaines de petites briques coloredées à assembler. LEGO a bien évidemment prévu un livret pour your accompaniment tout au long du montage avec des explications claires. Notez que ce set peut faire l’objet d’un beau cadeau qui ne manquera pas d’originalité. Une fois ce LEGO terminé, vous pourrez évidemment le disposer chez vous comme une veritable toile de painting. You plus bel effet, vraiment! Faisant 52cm de haut et 39cm de large, c’est une œuvre qui saura s’inclure avec facilité dans votre interior, all en faisant reférence à une des plus grandes œuvres que le Japon ait à offer à l’humanité. Acheter la Grande Vague in LEGO for €89.90 on Amazon

