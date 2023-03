News culture Tokyo Revengers : a new film is prepared, a superstar from Netflix au casting

Manga à succès de ces dernières années, l’oeuvre de Ken Wakui Tokyo Revengers fait l’objet de plusieurs adaptations. Elle is currently being adapted into anime (sa deuxième saison) and is the source of a live-action film. Un deuxième, en deux parties, va voir le jour avec the actors of the series Alice in Borderland.

Où regarder les deux seasons de Tokyo Revengers ? The premiere season of Tokyo Revengers is available on Crunchyroll. La deuxième, en cours de diffusion, est à retrouver sur Disney+

An acteur d’une series Netflix à succès pour Tokyo Revengers

Le monde du manga et de l’animation a le vent en poupe ces dernières années. Les representatives of the plateforme de SVOD specialisée Crunchyroll ne diront pas le contraire : en témoignent les records de votes enregistrées lors de la septieme edition of the Crunchyroll Anime Awards organized au debut du mois de mars. Le media sert parfois des oeuvres pour leurs adaptations (Cyberpunk: Edgerunners, arcane) or sont à l’inverse adapted in a series of live-action films. C’est le cas pour le manga de Ken Wakui Tokyo Revengers. Il a déjà été adapted une première fois dans un long-métrage d’1h59 (available on Crunchyroll). A deuxième film va être diffusé, en deux parties cette fois, au Japon dans les mois qui suivent. Le casting restera le meme à peu de chose près, meme si de nouvelles têtes font leur apparition comme l’actor Nijiro Murakami :

Vous l’avez adoré en tant que Chishiya in Alice in Borderland… Nijiro Murakami jouera Kazutora pour le deuxième film Tokyo Revengers prevu des avril au Japon. 📈 pic.twitter.com/ANVdN39kzk — Crunchyroll FR ✨ (@Crunchyroll_fr) March 13, 2023

A comedy is projected on the devant de la scene with another adaptation of live-action in a manga that can be interpreted by Shuntaro Chishiya in the Netflix series Alice in Borderlands.

Tokyo Revengers en quelques mots

Kazutora (à gauche) in the anime.



concerned Tokyo Revengers, il va jouer un role tout also important : celui de Kazutora Hanemiya. Il est l’un des fondateurs du Tokyo Majîn Gang mais en devient l’un de ses ennemis à la suite de plusieurs événements qui ont suivi la creation du gang. C’est tout cet arc narratif qui devrait être couvert par le deuxieme film, déjà diffusé dans la première saison de l’anime Tokyo Revengers, que l’on peut retrouver à partir du tome 5 du manga.

Pour les amateurs who want to be interested in you Tokyo Revengers, plusieurs choses à savoir. Le manga s’est terminé en 31 tomes le 16 November dernier au Japan. Il raconte l’histoire de Takemichi Hanagaki, un jeune homme dans la vingtaine apprenant la mort de son ex-petite copine via a journal télévisé. Un fait divers qui lui fait regretter son attitude passive dans ses années lycée. Alors qu’il rumine sur le quai du métro, il est poussé sur les rails à l’approche du wagon mais ce n’est pas la mort qui lui tend les bras : il est téléporté quelques années en arrière et a l’opportunité de tout changer.

A synopsis qui séduit puisque Tokyo Revengers se place respectively three (24 million) and two (11 million) des mangas les plus distribués du Japon in 2021 etc in 2022. soul Jujutsu Kaisen fait mieux que lui ces deux dernières années.