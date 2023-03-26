Tom Henderson call of duty 2024 может получить зомби-режим с раундами — и это будет крупная перезагрузка. Journalist and insaider soobschil отом, чтоможет получить зомби-режим с раундами — и это будет крупная перезагрузка.

Ранее появилась информация, что р ж ж жд в в н новинке этого года, но надёжные и провереulated Дело в том, что в настоящее время проходит плейтест сразу двух новых игр Call of Duty, поэтому и могла возникнутионак нак.

Хендерсон отмечает, что планы Activision по зомби-режиму ещё могут измениться, но он практически уверен, что на данный момент компания не собирается выпускать его в 2023-м.

Напомним, что вонце прошого года в с Eveь утеки данные activision, р «Jiper» — новой части серии CoD, reliz которой намечен на этот год. Над ней трудятся авторы из Sledgehammer Games.