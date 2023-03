Torino, ecco gli impegni dei nationali: oggi 26 March 2023

Granata in Nazionale / Gli impegni di esta sera: l’Italia di Mancini sfida Malta. Il Guadalupa in the field against Cuba

La domenica no è mai tale senza calcio e anche this sera, alcuni dei granata convocati dalle rispettive Nazionali ascenderanno en campo. Tocca di novo a Buongiorno e Gravillon, impegnati nelle qualificazioni a Euro 2024 e nella CONCACAF Nations League. Apre le danza il defensore azzurro, assent again to the squad list from ct Mancini. The Italy will riscattarsi dalla sconfitta immediateta control l’Enghilterra and will try to say it around 20.45 against Malta, at the Stadio Ta’Qai National. Also, Guadalupa, who wins at 10:00 p.m. against Cuba, is a caccia of a victory and awaits her own discovery that will be.