News event Trackmania CUPRA Night : A new confrontation on 30 March on LeStream

Après une première edition memorable le 25 janvier dernier, la Trackmania CUPRA Night fait son return ce jeudi 30 March à 8:00 p.m. on LeStream, toujours presented by Wingobear. On the program : the new equipment that needs to be added to the maps of the new district of NEO-CUPRA !

Faites chauffeur les moteurs, la Trackmania CUPRA Night Revient ce jeudi 30 March at 8:00 p.m. in the NEO-CUPRA universe. Vous ne savez pas ce qu’est NEO CUPRA ? Il s’agit d’un partenariat entre le jeune constructeur automobile espagnol, CUPRA et le jeu de course bien connu de la scene esport, track mania ! Cette collaboration a mené à la creation de 12 circuits répartis en 3 districts et à des skins exclusives de vehicles.

Si vous souhaitez discover the new circuits, when you look at the Trackmania CUPRA Night qui revient avec a second edition toujours aussi palpitante. Pour ce nouvel événement, Xari fera cette fois-ci équipe avec Genius, tandis que Lutti sera aux côtés de Sundae. Ils s’affronteront sur all les districts, signed NEO-CUPRA, dont le dernier, sorti le 20 février dernier, singularity. Pour gagner, the rules are simple and not changeable:

2 minutes d’échauffement avant de commencer

Atteindre 100 points par équipe pour reporter le point de la map

Et être l’équipe ayant le plus de points pour l’emporter

Dans le nouveau district, baptisé singularity, NEO-CUPRA divulgue but dernier universe entièrement situé dans l’espace pour un changement d’ambiance garanti. Dites au revoir à notre belle planète pour faire la course dans les étoiles. Dans ce décor de concrete brut et très sombre, les repères des pilotes seront mis à l’épreuve, au risque de finir perdus dans la galaxie. So prepare your vitesse lumière afin de terminer les circuits le plus rapidement possible.

La CUPRA CUP approche à grands pas

Si vous êtes an expert de Trackmania et que vous vous êtes entraîné sur les circuits de NEO-CUPRA, so n’hésitez pas à vous inscrire à la CUPRA CUP, un tournoi en ligne et ouvert à toutes les personnes de plus de 12 ans et residents in Belgium, in France metropolitan, in Switzerland or in Monaco. a la clé, un joli cash prize of 10 000€ est à gagner.

The competition is deroule in three phases:

Jusqu’au 18 April, CUPRA met tout d’abord à disposition un serveur dédie pour s’entraîner sur les 12 circuits afin de prepare la suite du tournoi qui arrive très vite !

Par la suite, deux phases de qualification se tiendront les 19 et 26 avril.

Enfin, la grande finale se jouera le 3 mai en physique !

La CUPRA CUP sera diffusée sur la chaine Twitch de LeStream. Mais avant ça, rendez-vous le 30 mars prochain pour suivre la deuxième edition de la Trackmania CUPRA Night !

Toutes les infos on the official site of the CUPRA CUP