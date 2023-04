Tirsdag ble tidligere president Donald Trump tiltalt på 34 punkter i retten i New York, og med det ble han den første amerikanske ekspresidenten som er tiltalt i en straffesak.

Selv nekter have straffeskyld på alle punktene.

Det ble varslet at han skulle tale fra sitt hjem i Mar-a-Lago 02:45 norsk tid, men presidenten var på plass fra talerstolen rett før 02:20.

En større folkemengde møtte opp for å høre på talent til Trump i Florida. Flere av de oppmøtte hadde på seg klær og hatter med teksten “MAGA” påskrevet – Make Amerika Great Again.

PÅ VEI: Trump på vei opp til talerstolen. Photo: Chandan Khanna / AFP



Slagordet ble flittig brukt under 2016 presidentkampanjen og har blitt et symbol på Trumps tilhengere.

Da Trump begynte å gå mot talerstolen ble sangen “Proud to be an American” spilled over høyttaleranlegget mens publikum ropte “USA”.

– Trodde ikke noe slikt kunne skje

Trump gikk hardt ut allerede fra første sekund av talen, som startet friskt med å lange ut mot distriksadvokaten Alvin Bragg.

Selv mener Trump tiltalen er et forsøk på innblanding av presidentvalget neste år.

– Vi må redde landet vårt. Jeg trodde aldri noe slikt kunne skje i USA, sier Trump fra talerstolen.

– Det eneste jeg har gjort er å være dedikert til å fryktløst forsvare nasjonen vår fra de som ønsker å ødelegge den.

Talen hans på 25 minute handlet i all hovedsak om tiltalen mot han. I tillegg tok han opp andre etterforskninger mot han, familien og selskapet hans.

Blant det ekspresidenten har tatt opp fra talerstolen er presidentvalget han tapte mot Joe Biden i 2020.

– Landet vårt går til helvete, sa han noe som utløste applaus fra publikum.

Mener tiltalen må frafalle

Trump er skråsikker på at tiltalen er innblanding av valget, og vil derfor at alle tiltalepunktene frafaller umiddelbart.

– Vårt rettssystem er blitt lovløst. Demokratene bruker det til å vinne valg, sa Trump.

FLORIDA: Flere ivrige fans hadde møtt opp for å se ekspresidenten. Photo: Rebecca Blackwell/AP



Trump hevder at han har snakket med flere juridiske analytikere som alle hevder at saken mot han ikke burde vært tatt opp. Han hevder og at selv de som ikke er enig i hans politikk mener de at saken ikke burde vært tatt opp.

– Den kriminelle her er distriktsadvokaten som på ulovlig vis lekket massive mengder med informasjon fra storjuryen, sa Trump og ba igjen om saken mot han henlegges.

Stikk mot Biden

Det var ikke bare Brigg som fikk gjennomgå i Trumps tale. Også hans tidligere motstander i presidentvalget i 2016, Hilary Clinton, fikk refs fra 76-åringen.

Han hevder at Clinton kvittet seg med over 33,000 e-poster, og at ingen gjorde noe med det.

TALTE: Under tale sin kom Trump mot stikk til flere politiske personer i USA. Photo: Chad Khanna/AFP



– Men ingen har gjort det som Biden, sa Trump.

Han hevder at Biden har hatt klassifiserte dokumenter hjemme hos seg selv, som han skal ha tatt da han var senator.

Tidligere i år ble Biden sitt hus gjennomsøkt etter graderte dokumenter.

– Biden har ikke blitt trakassert og forfulgt slik som de som jobber for meg har.

– Dette er en forfølgelse, og ikke en rettsak, sa Trump videre.

Kom med flere løgner

Under tale sin kom Trump med flere påstander, som han også har lagt frem tidligere.

Flere at påstandene hans har blitt faktasjekket av CNN.

En av påstandene som er faktasjekket, og bevist til å være feil, er Trumps påstander om at alle presidenter siden Ronald Reagan tok med seg dokumenter hjem fra Det Hvite Hus etter den endte presidentperioden.

– Å helt åpenlyst ta med seg ting hjem som bokser med dokumenter og klær er noe som og Obama har gjort. Bush har gjort det. Jimmy Carter gjorde det. Ronald Reagan har gjort det. Alle har gjort det, sa han under talen.

MANHATTAN: Trump på vei inn i rettssalen hvor han ble fremlagt tiltalepunktene. Photo: Eduardo Munoz / Reuters



National Archives and Records Administration (NARA) will answer for all documents from the President of the USA. I fjor gikk de ut og sa at det er ingen beviser på at dette har blitt gjort siden NARA tok over ansvaret for slike dokumenter i 1981.

Trump hevdet også at da USA trakk seg ut av det krigsherjede Afghanistan lot USA militært utstyr til en verdi av 85 million dollar være igjen.

CNN can bekrefte at dette ikke stemmer. Det ble lagt igjen betydelige mengder med utsyr, men forsvarsdepartementet estimerer at dette er verdier til 7.1 million dollar.

Dette er en del av utstyret som ble gitt til de afghanske styrkene, til en verdi av 18,6 million dollar mellom 2005 og 2021.

En del av dette utstyret ble ødelagt før amerikanske styrker trakk seg ut.

Tallet 85 million dollar er rundet opp fra 83 million, som har vært det totale beløpet Kongressen har bevilget til støtte for de afghanske sikkerhetsstyrkene. Et mindretall av dette var øremerket til militært utstyr.

Comment for Truth Social

Allerede før have landet and Florida kommenterte have på tiltalen mot have i in melding på without egen sosiale plattform “Social Trust”.

Dette til tross for at dommeren i saken hadde advart Trump om å legge ut noe på sosiale medier, i frykt for at det ville skape en større uro blant hans velgere.

Det virket lenge som den tidligere presidenten valgte å høre på dommeren, men better fire timer med stillet skrev han:

– Jeg har nettopp reist til Palm Beach, Florida. Skal kommentere tiltalen i kveld på Mar-a-Lago klokken 20.15 (local tid). Høringen var sjokkerende for mange fordi den ikke hadde noen «overraskelser», og det er derfor ingen sak, skriver Trump.

– Så godt som alle juridiske eksperter har sagt at det ikke er noen sak her. Det ble ikke gjort noe ulovlig!, legger ekspresidenten til.

I enda ett innlegg kommer Trump med et klart stikk til statsadvokat Alvin Brigg, hvor have latterliggjør opplegget rundt rettshøringen.

– Alvin Bragg stengte byen New York , hentet inn 38,000 politibetjenter, og vil bruke anslagsvis $200,000,000 av byens midler, for en helt lovlig betaling på $130,000, skriver Trump.

I tillegg hevder ekspresidenten at han har fått utbetalt 122,000 dollar av et beløp på 500,000 dollar, i det Trump omtaler som penger fra Stormy “Horseface” Daniels.