Med 135 ordførere, har Senterpartiet godt grep om Distrikts-Norge.

Antallet inkluderer alle ordførere som er medlem av Sp, inkludert de som er valgt på felleslister, bygdelister og lignende, ifølge partiet.

Nå er flere Sp-ordførere bekymret for å miste jobben etter valget, på grunn av partiets svake målinger nasjonalt.

– Jeg antar at vi lokalt også får svi for nasjonale målinger, sier ordfører i Lesja kommune, Mariann Skotte.

– Jeg er urolig, sier ordfører i Bardu kommune, Toralf Heimdal.

– Sp blir oppfattet som haleheng til Ap.

Når Senterpartiets landsmøte samles i Trondheim fredag, er det med klare krav og forventninger fra flere utålmodige ordførere.

halvert oppslutning

På Kantars mars-måling for TV 2, fikk Sp nasjonalt en oppslutning på 6,6 prosent. Det er in halvering i oppslutning siden stortingsvalget i 2021.

Little bedre er oppslutningen på TV 2s kommunemåling, men med ni prosent, er det langt opp til kommunevalgresultatet i 2019.

Da fikk «ordførerpartiet» ​​14,4 prosent.

– Det er klart jeg er bekymret, noe annet ville vært en gedigen bløff, sier Stranda-ordfører Jan Ove Tryggestad, et halvt år før valget.

– At vi kommer til å få tilbakegang hvis ikke noe radikalt skjer fremover, er jeg helt overbevist over, sier Heimdal.

Og det rettes hard skyts mot partileder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

– Jeg synes Trygve har bleknet som leder etter at han ble finansminister. Jeg forstår at det er en krevende tid og en krevende rolle, men vi ser ikke en like tydelig leder lenger som før valget, sier Lesja-ordfører Skotte.

Fra ordføreren i Bardu kommune er dette beskjeden.

– Han har vært for utydelig i saker han var klokkeklar på i opposisjon, sier Heimdal.

– Og i rollen som finansminister?

– Utydelig og lite handlekraftig.

– Det var nok ikke et sjakktrekk å bli finansminister. Der sier man nei før man sier hei, og blir holdt som gissel for de dårlige tidene, sier Heimdal.

Også ordfører Britt Kristoffersen på Hamarøy, kunne ønsket seg Vedum i en annen posisjon.

– Vi har en flott partileder som for eksempel burde vært i Kommunal- og distriksdepartementet, der han kunne satt tydelig Sp-stempel på sine saker.

STYRKET FORSVAR: For Bardu-ordfører Toralf Heimdal er satsingen på Forsvaret det have tror blir utslagsgivende for Sps oppslutning i kommunen. Photo: Nils Ole Refvik



Ordfører i Skjåk, Edel Kveen, mener på sin side at Vedum har vokst i rollen.

– Etter en vanskelig start, mener jeg han gjør en bedre figur nå når han er mer formell. Han gjør en del tøffe, men nødvendige valg. Han har vært god og standhaftig på nasjonal beredskap, sier hun.

Valgkomiteen foreslår gjenvalg av hele Senterpartiets nåværende ledelse på landsmøtet: Vedum som leder, Ola Borten Moe som 1. nestleder, og Anne Beate Tvinnereim som 2. nestleder.

– Jeg har ingen problemer med at Vedum fortsetter som partileder. Men at vi har en jobb å gjøre er helt klart, sier Alstahaug-ordfører Peder Talseth.

Strøm: – Ikke tilfredsstillende

Skjåk-ordføreren mener årsaken til Sps lave oppslutning, ikke kan frikobles fra det øvrige politiske bildet.

– Det handler om høye forventninger fra velgere og utålmodige lokalpolitikere, meg selv inkludert, og at det er mye å ta fatt på for å snu sentralisering og nedbygging av primærnæringer og beredskap, sier Kveen.

Hun understreker at det er tungt å bygge opp igjen dette, og samtidig styre ansvarlig uten å risikere en galopperende inflasjon.

Ordføreren i Lesja er helt kontant i sin forklaring på hvorfor oppslutningen har sunket.

– Det blir ikke innfridd på valgløfter som ble gjort i forkant. For lite gjennomslag i saker, for mye Ap-politikk, sier Skotte.

MISFORNØYD: Ordfører i Lesja kommune, Mariann Skotte, her sammen med kronprinsesse Mette-Marit. Photo: Stian Lysberg Solum / NTB



Av saker ordførerne TV 2 har snakket med mener har vært særlig skadelig for tilliten til partiet, pekes det på strøm- og kraftsituasjonen.

– Regjeringen har ikke levert tilfredsstillende strømstøtteordninger for næringslivet, sier Skotte.

Arnt Einar Bardal, ordfører i Snåsa kommune, mener det handler om en krevende økonomisk situasjon, og utfordringer utenfor regjeringens kontroll:

– Rentenivå, varepriser og energi- og drivstoffpriser.

Og for ordfører Mona Murud i Alvdal kommune er svaret:

– Strom.

Lakseskatt: – Stilt spørsmål

Når Vedum taler til landsmøtet fredag ​​morgen, arrangeres det lakseskatt-demonstrasjon utenfor landsmøtehotellet.

Innføringen av grunnrenteskatt på havbruk, førte til sinne og opprop fra ordførere langs norskekysten.

Ordfører i Senja, Tom-Rune Eliseussen, mener lakseskatten har svekket Sp.

– 140 kommuner tok til orde for å endre den. Slik den var utformet kunne den ikke gjennomføres, sier han.

Dersom det blir tid til det kommer han til å gå ut og lytte til aksjonistene utenfor landsmøtet. Han har tillit til at også Vedum lytter og gjør endringer i skatten.

– Det har vært et år med utrolig mange utfordringer som Vedum har stått i. Så er det ikke tvil om at det er stilt en del spørsmål ved de grepene som er tatt på skatten. Om det er det vi har behøvd på toppen av de utfordringene vi allerede har, sier Alstahaug-ordfører Peder Talseth.

UNDERVURDERT: Ordfører i Stranda kommune, Jan Ove Tryggestad, mener partiet har litt å gå på hva gjelder kommunikasjon med grasrota i partiet. Photo: Kristian Haug Hansen / TV 2



Ordføreren i Stranda, Jan Ove Tryggestad, har tidligere kritisert regjeringen for lakseskatten, som han mener ikke er godt nok forankret i Stortinget.

– Og jeg synes de har undervurdert betydningen av kommunikasjon og hvor viktig det er å kommunisere med grasrota i partiet, sier han.

Nå håper han på mer av det han kaller gode nyheter, som tirsdagens nyhet om at regjeringen vil kutte kraftig i flyprisene i distriktet.

– Det er det som er frustras jonen i partiet og blant velgerne, at det har vært for lite gode nyheter, sier Tryggestad.

Regjering: – Ikke nok gjennomslag

Og på spørsmål om partiet får nok gjennomslag for sine merkesaker i regjering, er svaret et rungende:

– NEI.

Det skriver Lesja-ordfører Skotte, i caps lock. Og Bardu-ordfører Heimdal er enig, bare med små bokstaver.

– Nei.

Men det er uansett bedre å være i regjering, enn utenfor, mener Sogndal-ordføreren.

– Jeg velger posisjon i regjering 365 av 365 dager, men mener Sp burde få bedre gjennomslag for vår politikk, sier Arnstein Menes.

REGJERING ÅRET RUNDT: Arnstein Menes, ordfører i Sogndal kommune, sier han er strålende fornøyd med Sp sin innsats i regjering. Photo: Mathias Kleiveland / TV 2



Vedum: – Det har noe å si

Partileder Trygve Slagsvold Vedum svarer sine partifeller ved å ramse opp flere av Senterpartiets seire i regjering: Styrket investering i forsvaret, redusert elavgift, kutt i prizer på kortbanenettet, reduserte ferjepriser, gratis barnehage i Finnmark og fortsatt utdanning på Nesna.

– Det har noe å si at Senterpartiet sitter i regjering. Vi sikrer at vi har en regjering som ser hele landet, bidrar til trygghet og sikrer at vi har nasjonal kontroll, sier han.

Og han svarer ut de som er bekymret for strøm- og kraftsituasjonen, på denne måten.

– Det står i Hurdalsplattformen at det ikke skal bygges nye utenlandskabler og det er gjort vedtak om at de første havvindutbyggingene skal bidra til at kraften tas tilbake til Norge for å bygge norsk industri og sikre lave strømpriser her.