Acheter la TCL C73 de 65 pouces à 549€ on materiel.net (promo code C735 + ODR)

Le monde des amoureux des TV 4K est tout petit. Chaque année, de new technologies sont deployed par les grands constructeurs et les termes techniques se multiplient. La plupart des genes s’y perdent et il devient très compliqué de faire son choix et de bien distinctive les different formulations marketing. C’est en partie pour cela que nous sommes la !

Les medias ne sont pas seuls dans cette quête à l’information grand public. Il also exist des institutions independents très reconnues. La plus celebre de tous, c’est l’EISA, et les EISA Awards auréolent chaque année plusieurs modèles de téléviseurs, selon certains critères précis. En 2022 – 2023, l’EISA Award de la TV 4K au meilleur rapport qualité prix a été décerné à… vous l’avez deviné, la TCL C73.

Et cet Award, TCL l’a reçu pour le prix de lancement du produit, donc sans aucune forme de promotion. Aujourd’hui, ce ne sont pas une mais bien 2 promos qui s’accumulent pour faire baisser le prix de la TCL C73 de 65 pouces. Details tout ça :

D’abord, vous cliquez sur le lien ci-dessus. Vous verrez la 65C73 à 749€, c’est normal, tout va bien.

Ajoutez le produit au panier, et, juste avant de payer, entrez le code promo C735 dans le petit encart dédié. Il vous donne droit à a réduction immediate de 100€, the télé passe à 649€.

C’est déjà pas mal mais on peut faire mieux ! Conservez your fact and envoyez-là via a formula in line with TCL.

Toutes les infos à retenir sont réunies ici.

Attendez quelques temps. TCL vous fera un virement. Et voilà, the coût de revient tombe for 549€ !

Pour you 65 pouces, QLED, 144 Hz, on vous le dit, c’est une offer de fou.

The TCL C73 65” : and TV 4K QLED, 144 Hz, HDMI 2.1…

Commençons par a rapid summary of the characteristics of the TCL C735 actuality at the reduced price. S’il ya certains points un peu trop techniques qui vous échappent, pas de panique : on details tout ça juste après.

Large taille of 65 pouces

144 Hz and HDMI 2.1

Sublime gesture of colors grace to QLED

Google TV, donc an interface très ergonomic and toutes les applications imaginables au rendez-vous.

Compatibility HDR10+ ET Dolby Vision

On debrief ! A taille of 65 pouces equal to a diagonale d’écran d’1 meter and 65 centimeters. C’est grand. Plus the big que le standard du monde des TV 4K, le format 55 pouces (139 cm de diagonale). Pour profiter au mieux d’une télé 65 pouces, il faut une distance de recul d’environ 2 mètres. A priori, c’est la distance que all le monde possède à la maison. C’est la raison pour laquelle ce format est le préféré de l’équipe JVTECH.

The code “144 Hz” is bien connu de nos amis fans de jeux vidéos. Les Hertz, c’est le taux de rafraîchissement d’une dalle. In the other terms, it is agitt thou nombre d’images par seconde qu’un écran est capable d’afficher. Plus ce cipher est élevé, plus le rendu sera fluide. In general, on a TV 4K in the first game, now it is on the 60 Hz. For all of you, the OLED models are ultra high in the game for €3000 and it is very rare at the 144 Hz on the monitors gaming. Pour encaisser autant d’images par seconde, il faut une connectique aux dernières normes. This is the norm, it is the HDMI 2.1, it is researched by the users of the PS5 or PC that requires a bon téléviseur.

Qu’est ce que le QLED ? On retrospect, the QLED technology on the 4K Samsung TV is high on the game. The idea is to use the nano cristaux on the diodes de rétroéclairage pour améliorer nicement les contrastes et le rendu des couleurs tout en conservant and fort level de luminosité (le top pour les contenus HDR).

Il s’agit bien évidemment d’une TV connectée. TCL is partenariat with Google for its system of exploitation, it is not acceptable to navigate in the menus and toutes the possible applications and imaginables that are available in one press of the telecommande.

Vous l’avez compris, nous sommes sur un product au rapport qualité prix excellent. Vous vous en doutez, n’allez pas espérer non plus une qualité d’image égale à ce que l’on trouve 2 or 3 fois plus cher. Ici, il s’agit d’un produit moyenne gamme, pensé pas mal pour les gamers, notamment sur PS5.