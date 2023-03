Twitch permitterer 400 ansatte som del av store jobbkutt hos Amazon

Amazon bekreftet denne uken at selskapet kutter 9000 jobber i løpet av de neste ukene. Blant underavdelingene som rammes hardest er Twitch, der over 400 ansatte må pakke sakene sine.

tirsdagens kunngjøring fra Amazon-sjef Andy Jassy kom som et sjokk på Twitch-ansatte. Kilder som har snakket med Polygon forteller at strømmeselskapets ledelse enda ikke har informert om hvem som mister jobben, noe som først blir klart «senest i begynnelsen av neste uke».

– Jeg er skuffet over å dele nyhetene på denne måten, før vi har vært i stand til å kommunisere direkte med de som blir rammet, men det er viktig for dere å få en bekreftelse fra meg på at disse vanskelige nyhetene stemmer, skrev Twitch- sjef Dan Clancy i in e-post til ansatte.

I in offending uttalelse om permitteringene skyldte Clancy på makroøkonomiske utfordringer, samt at selskapets inntekter ikke har vokst i takt med hva som var forventet. Jobbkuttene ble derfor nødvendige for å kunne fortsette bærekraftig drift.

Clancy tok for øvrig over stillingen som Twitch-sjef for bare noen dager siden. Detetter at medgrunnlegger Emmett Shear trakk sec 16. mars, etter 16 år i toppjobben.

