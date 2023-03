Vous ne pourrez pas jouer au DLC de Horizon Forbidden West si vous ne remplissez pas cette condition

Détrompez-vous, Horizon : Forbidden West n’est pas tombé dans l’oubli. Bien au contraire! The exclusive PlayStation, developed by the Guerrilla Games studio, is fair to the grand return in the weeks ahead by the suggestion of an extension called “Burning Shores”. À l’occasion du lancement des précommandes, le studio a fait le point et distribué de précieux conseils, révélant, au passage, une condition indispensable pour pleinement profiter de ce DLC.

Horizon Forbidden West, l’un des grands oubliés de 2022 revient à la charge

Injustice boudé at the time of the ceremony of the Game Awards, Horizon : Forbidden West est pourtant l’un des jeux marquants de l’année 2022. A bit more than an après sa sortie, the exclusive PlayStation entend bien le faire comprendre une bonne fois pour toutes avec la sortie d’un DLC qui — malheureusement, et rappelons-le ! — ne sera available que sur la dernière-née de Sony, la PS5. Dans cette nouvelle adventure, intitulée Burning Shores, Alox doit faire face à une menace inédite qui met sens dessus dessous les contrées post-apocalyptiques d’une Los Angeles meconnaissable. Attend pour le 19 avril prochain, l’extension est d’ores et déjà précommandable.

Pour les plus friands de l’univers créé par le studio Guerrilla Games, c’est une excellente raison de s’y replonger. Pour les neophytes, c’est un motif plus qu’allechant, notamment parce que Sony a eu la bonne idée d’inclure, à la surprise générale, Horizon : Forbidden West au be du catalog des Formules Extra et Premium du PlayStation Plus. Ainsi, les subscriptions to service de Sony peuvent parcourir “gratuitement” cette suite et ne débourser que quelques deniers — le prix de l’extension is fixed at 20€ — pour en étoffer l’expérience sur PS5. Malgre tout, et avant de passer à la caisse, il ya un petit detail à connaître pour éviter toute frustration potentiale. Et, au final, the tombe is completed sous le sens.

You are absolutely fair before launching the Burning Shores DLC on the PS5!

Il ya quelques jours de cela, the studio Guerrilla Games a décidé de poster a vidéo promotionnelle inédite du DLC Burning Shores. L’idée principale était d’expliquer aux joueurs la marche à suivre pour pleinement profiter de cette nouvelle expérience, ce qui a permis de soulever une interrogation bien précise : faut-il avoir terminé Horizon Forbidden West for explorer l’extension ? Selon un extrait récemment published, all porte à croire qu’il s’agit bien d’une condition préalable à l’entame de cette nouvelle aventure d’Aloy. Comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous, Guerrilla Games prodigue les conseils les plus avisés pour bien se remettre dans le bain et apprécier comme il se doit le gameplay si fluide de cette suite.

Drink que, dès l’entame, the video precise que l’extension se déroule après Horizon : Forbidden West puis, vers la fin, qu’il est nécessaire d’avoir terminé toutes les quêtes principales jusqu’à la dernière, baptisée « Singularité ». Comme l’explique la vidéo, il est essentiel d’avoir fait la rencontre d’un personnage bien précis du scénario car c’est ni plus ni moins que celui-ci qui vous contacte pour vous faire part d’une étrange discovered vous menant dans les fameuses contrées de Burning Shores. Pour celles et ceux qui sont interesté(e)s par l’extension, vous savez désormais ce qu’il vous reste à faire jusqu’au 19 avril !