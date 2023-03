News astuce Warzone 2 : Attention to the bug of the snipers qui little faire crash your party !

Depuis quelque temps, les joueurs qui aiment les fusils de sniper sont plutôt frustrés de l’état actuel de Warzone 2. Malheureusement un bug semble se propager depuis quelques heures et il va rendre la vie des snipers encore plus difficult sur le jeu !

Un bug qui fait crash your party!

On le said, les fusils de sniper sur Warzone 2 et plus globalement sur la license Call of Duty, c’est un sujet sensitive. Certains vont les défendre arguant qu’il faut être un bon joueur avec une bonne aim pour pouvoir door en un coup ses adversaires en jeu.

D’autres vont les critiquer, indiquant que cela entraîne une meta ou les joueurs vont avoir tendance à camper and position. Quoi qu’il en soit, depuis quelque temps, les fusils de sniper peinent à s’imposer dans la méta du jeu et ceux qui malgré cela continuent à les jouer se heurtent à un bug plutôt embêtant.

En effect, si vous tirez avec votre sniper, il est possible que le jeu se mette à crasher sans aucune raison. Que ce soit sur console ou bien PC ce bug ne semble pass si rare que cela. On Voit par example les sujets sur Reddit à ce propos commencer à se multiplier !

Pas encore de patch pour résoudre ce dernier

Ce qui est assez frustrant avec ce bug de Call of Duty Warzone 2, c’est qu’on ne sait pas vraiment ce qui le déclenche. En effect, les joueurs ne semblent pas faire d’actions particulières qui pourraient entraîner ce crash. Ils jouent simplement et croisent les doigts à chacun de leurs tirs.

Pour le moment, ce bug est donc toujours actif et la mauvaise nouvelle, c’est que l’on ne va pas pouvoir vous donner de conseil pour l’éviter, si ce n’est de ne pas jouer avec un fusil de sniper. Mais là ou les choses pourraient devenir critiques, c’est au moment de l’arrivée de la saison 2 Rechargée.

En effet, on devrait retrouver à ce moment-là, not seulement un new fusil de sniper, mais also un mode de jeu qui leur est dédié. Vous imaginez bien qu’avec ce bug, les choses risquent de tourner au vinaigre assez vite ! Il va donc falloir le résoudre au plus vite du côté de Infinity Ward.