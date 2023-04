Xbox : ces 10 jeux du mois d’avril 2023 qui vont faire parler d’eux

Avoir une Xbox, et encore plus une Xbox Series, c’est vraiment un bon plan grace à une rétrocompatibilité totale, un Game Pass qui redouble d’efforts et une ribambelle de jeux vidéo chaque mois. Regardez celui d’avril 2023 : il ya à boire et à manger et surtout d’excellentes promises, parfois très différentes les unes des autres. Faites votre choix.

sommaire Meet Your Maker

Road 96: Mile 0

ever space 2

Sherlock Holmes: The Awakened

Minecraft Legends

God of Rock

The Mageseker

Dead Island 2

Strayed Lights

Star Wars Jedi: Survivor

Un jeu d’horreur, mais qui prend ici une all other dimension. Meet Your Maker n’est pas un titre comme les autres et s’articule autour d’un concept précis : d’un côté, un joueur qui va devoir créer des niveaux sinueux remplis de pièges et d’ennemis cauchemardesques au gre de son imagination ; de l’autre, un autre joueur qui va devoir traverser le dit level (via you jeu à la première personne) pour récupérer une précieuse ressource. Les developers qualified for the project de “Builder-Raider”, soit a soft qui se plaît à mélanger la creation de levels et l’action bien acidulée d’un FPS. Chaque level étant also créé par un joueur, un fort aspect communautaire est also present avec la possibility de voter pour un level et d’avoir des creations davantage mises en avant que d’autres. Une sorte de Dreams violent et horrifique, avec en plus la possibilité de parcourir les creations des joueurs à deux, en coopération online.

Après avoir fait largement parler de lui avec Road 96 et me remporté plusieurs prix, notamment aux Pegases, le studio français Digixart Entertainment remet ça avec Road 96 Miles 0, un préquel de son adventure faire. Comme d’habitude, l’heure est au road-trip avec deux adolescents, Zoé et Kaito, que l’on incarnera à tour de rôme et qui s’en iront vivre une grande épopée avec une particularité tout de même : mélanger le voyage au jeu de rythme avec de grosses phases narratives, le all double d’une musique pop attachante. Le jeu met notamment l’accent sur la dualité de ses deux mondes : Zoé vient effectivement du quartier aisé de la ville, son père travaillant pour le government tandis que Kaito vit dans une zone où la difficulté sévit. Ensemble, ils voyageront, échangeront sur leur vision du monde et, parfois, se prendront un peu la tête puisque ne voyant pas toujours les choses du même œil. Un jeu sur l’amitié et plein de musique, voilà qui s’announcement bien chouette.

Date of sorting : 4 April 2023

Available on : personal computer PS5 Xbox Series switches PS4 ONE

Amateurs de science fiction, la sortie d’Everspace 2 pourrait attiser votre curiosité. On parle là d’un jeu de tir en vaisseau spatially uniquement: a sorte d’Ace Combat dans l’espace si l’on peut dire, chose déjà experimentée par d’other jeux par le passé comme le premier Everspace ou bien Chorus. Neanmoins, ne vous attendez pas qu’à piloter votre engin dans l’espace ou le ciel de planètes extraterrestres, puisque ce titre développé par ROCKFISH Games se plaît aussi à rythmer l’expérience avec de l’exploration dans un monde ouvert et même des éléments de jeu de role. Il ya donc de nombreux trésors à découvrir, des récompenses à dénicher et toute a campagne solo à faire avec des personnages aux histoires uniques. En plus d’un gameplay ultra-nerveux (with the possibility of obtenir et des dizaines et des dizaines de vaisseaux différents), il sera donc possible de suivre une histoire profonde et dense dans un univers vaste, avec you loot en veux-tu en voilà et plein d’other arguments. Potential une très bonne surprise.

Précommander Everspace 2 Stellar Edition on Xbox for €59.99 on Amazon Sherlock Holmes: The Awakened In 2006, nous avions droit à Shelock Holmes La Nuit des Sacrifiés, un jeu mettant en scene le celebre detective dans un univers lovecraftien. Figurez-vous que ce Sherlock Holmes The Awakened en est le remake complete, opéré par les Ukrainiens à l’origine de Sherlock Holmes Chapter One, sorti en 2021 : une bonne nouvelle puisque ce crossover assez particulier mérite toute notre attention. Déjà parce que le personnage est évidemment un grand classique dont le potentiel vidéoludique est évident, mais also parce que le faire évoluer dans un contexte à la sauce Cthulhu est franchement alléchant. Lui et son fidele acolyte, le Dr. Watson, vont alors devoir enqueter sur une série de disparitions liée à un culte obscur. Au center du sujet, Cthulhu lui-même, divinité sommillant au fond de l’océan et imaginée par l’auteur HP Lovecraft que vous connaissez probablement. Franchement, voir ces deux univers se croiser est une aubaine qui pourrait aboutir à un résultat terriblement satisfaisant. En all cas, on croise les doigts pour que ça soit le cas. Minecraft Legends The ultra-popular saga Minecraft continues d’expérimenter des choses diverses et variés au travers de different spin-offs, like Minecraft Legends qui tentera le genre de l’action-stratégie. On doit donc ses bases et repousser des vagues d’ennemis à la difficulté croissante, tout en commandant d’énormes troupes de PNJ à votre solde et organizer des batailles épiques contre l’invasion des piglins. On est donc sur un jeu aux rouages ​​assez méticuleux et pointus, jouable en coop face l’IA, ou bien en compétitif face à d’autres joueurs humains. Mais ne vous y méprenez-pas, il y aura aussi toute a campagne solo avec a veritable histoire et des mythes de l’Overworld à découvrir. En soi, cet épisode unique en son genre se dissocie donc du vrai Minecraft ou de Minecraft Dungeons et d’ailleurs, Mojang lui-même affirme qu’il n’est pas necessaire d’avoir joué à ces softs là pour profiter de Legends. On attending the result with a certain impatience.

Précommander Minecraft Legends Deluxe Edition on Xbox for €49.99 on Amazon God of Rock Peu de temps après le remarqué Hi-Fi Rush et son concept (réussi) de jeu d’action musical, God of Rock rempile avec le rythme dans la peau, mais pour du versus cette fois : c’est bien un jeu de baston en 1v1 and en 2D don’t il est question, ce qui a force le mérite d’attirer l’attention. Le contexte, c’est que le dieu du rock a rassemblé les plus grands musiciens de l’univers pour qu’ils se mettent sur la tronche et que l’un d’eux obtienne la suprématie musicale, rien que ça. The gameplay s’articule donc autour d’un rythme à respecter avec des notes à jouer au bon moment, tout en envoyant des gros pins dans le pif de son adversaire. Évidemment, the dimension multijoueur est évidente avec la possibilité d’affronter ses copains, le all dans a direction artistique qui devrait repousser les épileptiques. A concept plutôt rigolo et que l’on espère plaisant, une fois manette en mains. Date of sorting : 18 April 2023

Available on : personal computer PS5 Xbox Series switches PS4 ONE The Mageseker League of Legends. Ca y est, nous avons votre attention ? Nous n’avons pas sorti cela pour rien puisque The Mageseeker est le prochain jeu à s’inscrire dans l’univers de LoL. It’s a sign of Riot Games’ edition (Mais Digital Sun pour le development) and the star of the other spin-off of the franchise, it’s tented in a completely different genre, and you have fun with the Action-RPG with a new one éloignée et du pixel art. On y incarne donc Sylas, un mage qui va se rebeller against les traqueurs de son espèce qui répriment le peuple, au be du Royaume de Démacia. On your request, a beautiful history, a ambiance aguicheuse, and a gameplay that is nerve-wracking and big of a game in 2D hit-bit and a evolution of personality. Un titre qui compte bien asseoir la réputation de la saga dans le paysage vidéoludique, elle qui commence à toucher à tout et pour qui le MOBA est loin d’être le seul domaine en ligne de mire. Peut-être un futur banger à faire tomber Hades, qui sait. Date of sorting : 18 April 2023

Available on : personal computer PS5 Xbox Series switches PS4 ONE Dead Island 2 Après des années et des années d’un développement tumultueux, au point d’avoir connu l’annulation, la transition et autres mots qui n’augurent rien de bon, Dead Island 2 voit enfin le bout du tunnel. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’aventure promise par Dambuster s’announcement plutôt chouette avec a direction artistique pétillante et chaleureuse, du gore qui fait dans la surenchère, un gameplay aux petits oignons et toute une ville de Los Angeles zombifiée à explorer en solo comme en coopération. Ce FPS (qui mise majoritairement sur les armes blanches) prompt a périple assez prometteur pour tous ceux qui aiment les histoires de morts-vivants avec beaucoup de second degree, mais aussi les jeux multijoueurs en PvE ou all simplement les jeux bourrins, mais non pas hello profonds. Car oui, between the arsenal ultra-dense, the personalities with different capacities and the possibility of upgrading all the details in the moon, Dead Island 2 because of all the violence and the RPG with brio. Rendezvous le 21 April.