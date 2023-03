Authors Grand Theft Horse announced for Cowboys and Rustlers

Authors Grand Theft Horse (Rustler) announced this new igru ​​— Cowboys and Rustlers. Вместе с этим показали и первый трейлер, который наглядно демонстрирует игровой процесс проекта.

Сюжет расскажет трогательную, по словам разработчиков, историю о дружбе между человеком и лошадью. Действия будут происходить в локациях Дикого Запада со свойственным для авторов юмором: игроки встретят ковбоев-скейтеров, ограбят американские горки и даже помогут своей говорящей лошади написать научно-фантастический роман.

Играть предстоит в top-down перспективе, ааще всего придётся заниматься паьбой по местным негодяя, и.

Дата релиза проекта неизвестна, но его уже можно добавить в список желаемого в Steam. По опыту студии можно предположить, что сначала игра выйдет в раннем доступе. Стоит отметить, что Rustler смогла окупиться лишь спустя 193 дня после премьеры.