Avec 10 ans de retard, Google Chrome se met au mode lecture pour cacher (un peu) les pubs

Google Chrome integrates a mode lecture capable of extra text and images of an article. Un affichage déjà en place chez les navigators concurrents, such as Safari, Edge and Firefox. La mise à jour devrait arriver en mai.

Mode lecture ou non ? Ce dilemme n’a pas du etre facile pour Google. Prisé les internautes, qui l’utilisent pour se concentrer sur an article ou sur one page en evacuant tout le superflu (il extrait le texte et les images), le mode lecture n’a jamais fait son apparition sur Chrome. Sauf avec des extensions tierces.

On the other hand, Safari was launched in 2010 and Firefox was launched in 2015. Is it possible to use the web browser of Google ? Il ya une piste nicement plus plausible, celle du modèle économique. Puisque Google depends on the publicity, according to a system that caches the publicity in its own navigation, which is plus est le plus utilisé sur la planète (65% of parts de marché selon Statcounter), est extremely risqué. Bonne nouvelle néanmoins : Google va enfin s’y mettre, avec la version 114 de Chrome.

Un mode lecture qui ne ressemble pas à celui des autres

Technique, it exists deja un mode lecture in Chrome. Cependant, celui-ci se cache dans le menu des fonctions expérimentales et ne s’active pas facilement. Celui que Google va deployer avec Chrome 114 est très different, puisqu’il ne fait pas disparaître la page classique et ses publicités.

Prochainement, a menu lateral situé dans la barre d’extensions permettra d’afficher a version simplified d’une page, dans laquelle on pourra personnaliser la police d’écriture, le fond ou l’espacement. The particularity of the mode lecture de Google est qu’il ne s’affiche pas en plein écran, mais sur le côté. Autrement dit : les publicités et le site normal restent visibles, même si l’utilisateur peut faire le choix de ne pas les regarder. Un moyen de ne pas assassin ses publicités, meme si Google est conscient de l’evolution progressive de ce modèle.

Un quickly aperçu du mode lecture de Chrome, à droite, qui permet de personaliser l’affichage du texte. // source : Google

Pour justifier ce lancement très tardif, Google met en avant l’accessibility. Dans a billet de blog paru le 28 mars, le géant du web presente son mode lecture comme un moyen de lutter contre la dyslexie, qui penalize 1 enfant sur 5 aux États-Unis. Le mode lecture est presente comme un moyen de se concentrer. Une belle pirouette pour ne pas dire qu’il ne fait que rattraper son retard.

Quand est-ce que le nouveau mode lecture sera déployé ? Le site decided on the development of Chromium dit que Chrome 114 sera deployed in version stable aux alentours du 30 may. D’ici là, des versions bêta devraient permettre d’essayer le mode lecture avec un peu d’avance.

