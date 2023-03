– In usikker og feig mann som ikke tar ansvar for egne handler

BARNDOMSVENNER: Martine (til venstre) og Henriette danset ballett sammen da de var små. Photo: Private



– Martine hadde synlige skader i ansiktet som kan forklares med at hun prøvde å forsvare sec. Jeg har ingen tro på at denne sexen var frivillig, sier hun.

romte vekk

Både Martine-stiftelsen og tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik mener at dokumentaren kan bidra til å presse om å få Abdulhak til England og bli stilt til ansvar for ugjerningene.

Hansson Nilssen håper det skjer. Martines pårørende og venner fortjener å vite hva som skjedde den natten, sier hun.

Hansson Nilssen mener dokumentaren synliggjør flere aspekter om vold og voldtekt.

– Systemet har ikke endret sec på de 15 årene. Skal det virkelig være slik at en kan begå voldtekt og drap og rømme fra det? spør hun.

– Vi vet hvor mistenkte oppholder seg, vi har nå uttalelser som bekreftelser at han var der. Han inrømmer hendelsen. Klarer man ikke å få han tilbake til Storbritannia? Saken til Martine viser at kvinner har dårlig rettssikkerhet på internasjonal basis i mangel på utleveringsavtaler og samarbeid mellom stater. Vi kan bare håpe at en løsning på Martine-saken kan bidra til å hjelpe andre kvinner med å oppnå rettferdighet i fremtiden, sier hun.

Snakker med sønnene

Mens Vik Magnussen ble frarøvet muligheten til å leve og stifte familie, har Hansson Nilssen fått barn.

Hun syns det er viktig at sønnene får vite hvem venninnen var, og om det som skjedde.

Hun har også snakket med sønnene sine om hvordan man skal behandle kvinner.

– Jeg har vist dem bille av Farouk. Og fortalt dem om hva som skjedde med Martine den kvelden, sier Hansson Nilssen.