News jeu Just -75% on the PS5 and PS4 jeux video: 10 titles incontournables on a pass rate on the PlayStation Store at the time of the promotions de printemps

C’est le printemps depuis quelques jours ! La grisaille devrait petit à petit laisser sa place au soleil et aux fleurs. Et pour fêter ça, PlayStation nous propose des promotions allant jusqu’à -75% sur des centaines de jeux. On vous aide à faire le tri avec 10 incontournables à moitié prix pour your PS5 or PS4.

On commencement with a license habituée des Soldes PlayStation. C’est simple, à chaque vague de promotions de ce genre, vous pouvez être sûr de trouver plusieurs épisodes d’Assassin’s Creed à petit prix. Pour rappel, Assassin’s Creed est une license d’Ubisoft vieille de plus de 15 ans qui fait de l’histoire votre terrain de jeu. Chaque épisode vous emmène explorer de larges contrées et prendre part à des combats endiables, le all sur fond de sociétés secrètes. Aujourd’hui, c’est le dernier épisode de la série qui nous interest. Assassin’s Creed Valhalla nous plonge dans la peau d’un ou d’une viking à la conquête de l’Angleterre. Complete and joliment realised, le jeu a obtenu un bon 18 sur 20 chez nous.

Price : 29.69€ just 13 avril (au lieu de 89.99€)

Batman vous connaissez? Avec Superman, il s’agit probablement du heros le plus emblématique de chez DC. Et s’il a eu le droit à de nombreux films, il a également eu son lot d’adaptations vidéoludiques, notamment avec les bien connus jeux Batman Arkham. It is named in three collections: Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City and Batman Arkham Knight. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’on tient de belles pépites dans cette trilogie. 17 on 20 for Knight, 18 on 20 for Asylum and 19 on 20 for City, un joli palmarès pour ces jeux d’action aussi sombres que prenants. Et il n’est pas trop tard pour les découvrir, qui plus est à tout petit prix !

Price : 11.99€ just 13 avril (au lieu de 59.99€)

Diablo IV va bientôt pointer le about de son nez. Très attendu, le jeu a déjà donné un aperçu aux joueurs impatients grace à sa beta ouverte le weekend dernier. Mais avant de partir sur les traces de Lilith, il est encore tant de découvrir un grand classique non seulement de la licence, mais également du monde du jeu vidéo : Diablo II. Ce hack’n’slash aussi sombre que rythmé a eu le droit in a remastered version in 2021. The first thing to do is to discover what is happening in the meilleures conditions, it is up to you to have graphics and cinematiques that are retrospective, but also combats to the manette sublimes. Rien de surprenant à ce qu’il est obtenu un joli 17 sur 20 chez nous. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez également discovered le test du jeu initial, qui avait d’ailleurs lui aussi récolté la note de 17 sur 20.

Price : 13.19€ just 13 avril (au lieu de 39.99€)

On ne presente plus FIFA. La license d’EA est un incontournable pour tous les amateurs de football ou meme juste de soirées jeux vidéo entre amis. Comme son nom l’indique assez clairement, il s’agit d’une license de jeux de football et le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle est particulièrement populaire. Rien qu’en France, FIFA est régulièrement l’un des biens culturels les plus vendus, si ce n’est le premier. Le principe est simple : choose your own equipment preferred and lancer un match contre l’ordinateur, un ami en local ou même un adversaire inconnu en ligne. Notez que ces dernières années, la license a particulièrement mis l’accent sur son mode FUT. Ce dernier permet de constituer sa proper équipe en ouvrant des packs aléatoires. Envie d’en savoir plus sur FIFA 23 en particulier ? Découvrez notre test.

Price : 20.99€ just 13 avril (au lieu de 69.99€)

Et voilà un nouveau classique with Grand Theft Auto. Le plus grand défouloir vidéoludique nous a offert un opus particulièrement remarquable en 2013 avec la sortie de GTA V. Ce dernier vous plonge dans la ville de Los Santos à travers la vie de 3 personnages hauts en couleur : Franklin, Michael et Trevor. Braquages, meurtres et missions mouvementées font partie de leur quotidien et vous ne risquez pas de vous ennuyer. Surtout qu’il y en a des choses à faire in GTA V. Il s’agit de l’un des jeux les plus variés que Rockstar nous ait jamais proposé. Ajoutez à cela des gunfights particulièrement intenses, des courses-poursuites endiablées avec la police et un monde ouvert aussi riche que joli et vous obtenez un véritable incontournable qui mérite largement son 18 sur 20. Si vous n’avez encore jamais craqué, il est peut -être temps de le faire.

Price : 19.99€ jusqu’au 13 avril (au lieu de 39.99€)

On change d’ambiance with Kena : Bridge of Spirits. Plus proche des dessins animés Disney/Pixar dans sa direction artistique, cette mignonne petite adventure nous avait tout simplement séduit au moment de sa sortie en septembre 2021. Dans ce jeu, vous incarnez Kena, une aventurière déterminée à découvrir les secrets d’une communauté cache. Que ce soit son universe, sa bande originale, sa narration ou encore son gameplay étonnamment riche, Kena : Bridge of Spirits est indéniablement un hit à découvrir. Entre film d’animation et jeu video, il avait récolté un très beau 18 sur 20 chez nous. Moins connu que les jeux précédemment cités, il n’en reste pas moins un titre qui saura faire vibrer aussi bien les joueurs habitues que les néophytes curieux de faire de nouvelles découvertes.

Price : 17.99€ just 13 avril (au lieu de 39.99€)

Après DC, c’est au tour de Marvel de nous offer une bonne affaire à l’occasion de ces promotions de printemps avec a promo sur un titre presque tout neuf. Eventually, Marvel’s Midnight Suns will be released in June 2022. And it is pourtant, when you drop a reduction of 50%. Rassurez-vous, ce n’est pas car le jeu est mauvais, loin de là. Chez nous, il a même obtenu la note de 17 sur 20. Mais alors, c’est quoi Marvel’s Midnight Suns ? Il s’agit d’un jeu de stratégie à la fois accessible et dynamique qui vous invite à suivre la lutte de nombreux super-heros, don’t les Midnight Sons mais aussi les Avengers, les X-Men et d’autres, contre les sbires you demon Lillith. Entre les rebondissements et les animations de combat spectaculars du titre, vous en aurez clairement pour votre argent, surtout avec cette belle promotion.

Price : 37.49€ just 13 avril (au lieu de 74.99€)

On continue you côté de chez Marvel avec cette fois-ci une exclusive PlayStation : Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Après le très bon Marvel’s Spider-Man, Insomniac Games a décidé de remettre le couvert en 2020, en nous plongeant cette fois-ci non pas dans la peau de Peter Parker mais dans celle de Miles Morales. Si le titre souffre malheureusement de la comparison avec son prédécesseur, il reste un très bon jeu à découvrir, surtout si vous n’avez pas fait Marvel’s Spider-Man. On retrouve en effet le meme sentiment de liberté en traversant les rues de New York grace à notre toile. Ajoutez à cela une mise en scene aux petits oignons, des nouveaux pouvoirs interesting et une introduction particulièrement réussie, et vous obtenez des tas de bonnes raisons de profiter de la promotion du moment. Pour ce qui est du test (16/20), vous pouvez le retrouver ici.

Price : 29.99€ jusqu’au 13 avril (au lieu de 59.99€)

Retournons du côté de chez Rockstar Games with an other de ses grandes licenses : Red Dead Redemption. Et c’est bien sur le second opus qui nous interest aujourd’hui. Red Dead Redemption 2 est un jeu en monde ouvert qui vous emmène dans une ambiance western où tous les coups sont permis. Dans la peau d’Arthur Morgan, vous allez devoir aider votre bande à se cacher et à survivre suite à un braquage raté. Mais bien sur, rien ne va se passer comme prévu. Outre une trame principale aussi riche que bien écrite, Red Dead Redemption 2 propose a monde ouvert plus réaliste et somptueux que jamais, rempli de lieux et d’activités variés. Red Dead Redemption 2 is definitely a jeu à lancer une fois dans sa vie. Ce n’est pas pour rien qu’il a récolté la rare note de 19 sur 20.

Price : 19.79€ just 13 avril (au lieu de 59.99€)

Et on finit avec an autre grand classique, qui a d’ailleurs récemment accueilli sa version new-gen : The Witcher 3 : Wild Hunt. Encore une fois, il s’agit d’un monde ouvert mais cette fois-ci dans un universe plus fantastique. Dans la peau du sorceleur Geralt de Riv, vous allez pouvoir occire des tas de monstres, le all tout en partant sur les traces de la jeune Ciri. Pour cela vous pourrez vous aider de votre épée, mais également des pouvoirs et des connaissances en huiles et autres potions proper à tout bon sorceleur. The Witcher 3 est un jeu also beau que bon, avec a quality d’écriture remarquable et une durée de vie colossale. Sans surprise, il avait obtenu la note de 19 sur 20 chez nous. Notez que la license The Witcher a connu un regain de popularity à la suite de la diffusion de la Netflix series du même nom. Si cette dernière vous an intrigué, il est peut-être temps de craquer pour découvrir ce que donnent les aventures de Geralt de Riv manette en main.

Price : 14.99€ jusqu’au 13 avril (au lieu de 29.99€)

