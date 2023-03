Miasma Chronicles, new project by the authors Mutant Year Zero, issue May 23

Sozdateli Mutant Year Zero: Road to Eden назвали дату выхода своего нового проекта, тактического приключения Miasma Chronicles: 23 May 2019 will be held in цифре, а в июне (9 июня в Европе и 25 июня в США) в продажу поступят физическиан ие.

Анос даты релиза Miasma Chronicles сопроводили свежим трейлером, в котором показали отрывки геймплея и сюжетных катсцен. Ещё больше игрового процесса можно найти здесь.

Напомним, что Miasma Chronicles расскажет историю юноши по имени Элвис, который отправляется в путешествие по постапокалиптической пустоши вместе со своим верным компаньоном, роботом-нянькой Диггсом.

Наш герой владеет загадочной перчаткой, с помощью которой он может управлять «Миазмой», дикой силой. Вместе с Дигссом Элвису предстоит отыскать свою мать и найти ответы, которые могут навсегда изменить судьсва судьсва судьбу судьсава.

Miasma Chronicles can be downloaded on PC (Steam and EGS), PlayStation 5 and Xbox Series. Заявлены русские субтитры и интерфейс.