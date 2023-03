Amerikanske luftangrep i Syria

USA gjennomførte torsdag kveld flere luftangrep mot mål i Syria, melder Pentagon ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Fem sårede soldier

«Presisjonsangrepene» kom etter at et droneangrep tok livet av en ansatt, såret en annen og såret fem amerikanske soldater. Angrepet mot amerikanerne og deres allierte skjedde ifølge Pentagon nordøst i Syria i byen Hasakah omtrent klokken halv to lokal tid torsdag.

GENERALBESØK: Den amerikanske generalen Mark Milley snakker med amerikanske styrker i Syria under et uvarslet besøk på militærbaser nordøst i landet den 4. mars i år. Photo: Phil Stewart/Reuters/NTB



Dronene som tok livet av kontraktøren og såret soldatene er ifølge amerikansk etterretning av iransk opprinnelse. Det kan skade det allerede anspente forholdet mellom Washington og Iran, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Tre sårede soldier og en kontraktør måtte evakueres til Iraq, der den USA-ledede koallisjonen kjemper mot det som er igjen av IS, skriver Reuters.

To av soldatene behandles på basen nordøst i Syria.

Antall drepte og sårede er svært uvanlig i et slikt droneangrep, selv om droneangrep forekommer.

Advarer om iransk dronekapasitet

General Erik Kurilla, som er overkommandør for de amerikanske styrkene i Midt-Østen opplyser at amerikanske styrker har blitt angrepet av iransk-støttede grupper omtrent 78 ganger siden begynnelsen av 2021. Tidligere torsdag advarte han mot iranske dronestyrker.

– Det iranske regime har nå den største og mest kapable ubemannede luftstyrken i regionen, sa han da han forklarte seg for komiteen i husettorsdag.

Luftangrep mot iranske grupper

Angrepene var rettet mot grupper med tilknytning til den iranske revolusjonsgarden (ORGC), ifølge Pentagon.

Det har så langt ikke blitt avklart hvor målene de angrep befinner sec.

– Angrepene kommer som et svar på dagens angrep og en lang rekke andre angrep mot koalisjonsstyrkene i Syria, sier forsvarsminister Lloyd Austin III.

Primitive oljelagre i et av oljeutvinningsområdene nær al-Qahtaniyah i provinsen Hasakah. Photo: Delil Souleiman/AFP/NTB



Oljeprovins

De amerikanske styrkene og de amerikansk-ansatte kontraktørene ble angrepet i provinsen Hasakah. Der befinner det seg et oljeraffineri og flere anlegg for utvinning av olje. Det går også en onshore oljeledning fra regionen til den syriske kystbyen Taurus, der oljen kan transporteres videre ut av landet.

Natt til fredag ​​ble det også rapportert om store eksplosjoner i byen Deir Ez Zor øst i Syria. Den israelske journalisten Moshe Schwartz delte en video av det han hevder er israelske luftangrep på et våpenlager som tilhører iranske grupperinger i Syria.

Israel har ikke bekreftet slike angrep, men nå har altså USA hevdet at de har gjennomført luftangrep.

Det syriske statlige nyhetsbyrået SANA hadde natt til fredag ​​ikke meldt om noen angrep. Syrias FN-delegasjon har ikke svart på APs henvendelser om kommentarer til saken. Iran hadde fram til tidlig fredag ​​morgen heller ikke kommet med uttalelser.

Godkjent av Biden

Austin sier at han autoriserte luftangrepene øst i Syria etter å ha fått grønt lys fra president Joe Biden. Det fremgår ikke akkurat hvor i Syria amerikanske luftangrep har funnet sted, og de har heller ikke kommentert de angivelige angrepene på Deir Ez Zor.

Amerikanske styrker har hatt en begrenset tilstedeværelse i Syria etter at Trump trakk ut hovedstyrkene i 2018. Det er fortsatt amerikanske styrker til stede i landet. De sørger for sikkerheten på oljeanlegg og bekjemper den islamske staten IS. For three uker siden rapporterte the Gulf Insider at det fortsatt befant seg 900 amerikanske tjenestemenn i området.

DAMASKUS: I februar i år angrep Israel en bygning sentralt i Syrias hovedstad Damaskus. Ifølge Israel var området en base for iranske grupperinger i landet. Photo: Omar Sanadiki



Flere medier i Midt-Østen har rapportert om at USA gjenopptok det de kaller tyveriet av den syriske oljen etter at jordskjelvet forhindret utvinningen i en kort periode. Det har vært begrenset rapportering om temaet i vestlige medier, men amerikansk uthenting av olje nordøst i Syria har vært omtalt flere ganger av blant annet Washington Institute.

I oktober i år meldte USA om at de hadde angrepet IS i Syria, og tatt livet av tre IS-topper.

Flere israelske angrep

Israel har gjennomført en rekke angrep som ifølge myndighetene er rettet mot iranske våpenlagere og grupperinger i landet. Israel har interesse avå hindre våpenleveranser fra Iran til palestinske grupperinger. Israelske myndigheter har også uttalt at de vil hindre Iran i å etablere baser i Syria. Denne uken har Israel blant annet angrepet flyplassen i Aleppo, melder nyhetsbyrået Reuters. Aleppo befinner according to nord-vest i Syria. Ifølge Reuters skal angrepet ha vært rettet mot et iransk våpenlager som befant seg nær flyplassen.