Cette photo du Soleil d’une rare precision combine 90 000 images

Le Soleil is devoile de nouveau in a dynamic photo. Formée à partir de plusieurs milliers d’images, cette image nous offer un panorama éblouissant.

Source que soit l’époque, le Soleil a toujours suscité l’intérêt des scientifiques et des astronomes. It is impossible for a human being to approach it, the telescopes, the probes (comme Solar Orbiter) and the satellites deployed in the space that is permanently admirable and the study of the astre le plus important de notre solaire system .

The important tools that are allowed to the professional astrophotographer Andrew McCarthy de devoiler an image somptueuse du Soleil sur son compte Twitter. Et les details are impressionants, meme en zoomant.

On Friday, the sun put on a dazzling show for us. my friend @TheVastReaches and I worked hard over the last 5 days to produce this incredibly detailed 140 megapixel image to illustrate how wonderfully dynamic and beautiful our star can be. Make sure you zoom in! pic.twitter.com/gb7uYCvOZJ — Andrew McCarthy (@AJamesMcCarthy) March 22, 2023

For obtenir cette image de quality (140 megapixels), il aura fallu cinq jours de travail. Ce « mélange de science et d’art », comme le presente McCarthy, combine « plus de 90 000 images méticuleusement superposées et traitées pour révéler notre étoile d’une manière que vous n’avez jamais vue auparavant ».

The photographe explique also qu’il s’est appuyé sur an image geométriquement modifiée de l’éclipse de 2017, qui a été « utilisée as element artistique dans cette composition pour affiche ce qui est d’habitude invisible ». Il s’est also attaché à rendre l’image credible d’un point de vue scientifique : « nous avons pris grand soin d’aligner les deux couches atmospherics d’une manière scientifically plausible en utilisant les données SOHO de la NASA as reference ».

Le telescope, meilleur atout pour observer le Soleil

Pour obtenir des images d’une telle precision, l’utilisation d’un telescope bien réglé a son importance. Selon Andrew McCarthyil faut l’« according to a line d’emission or les details atmospherics ne sont pas noyes par la photosphère brillante. Plus precision, depending on the tour in the band Hydrogen-alpha du specter visible (656.28nm) ».

Sans les réglages adéquats, il serait bien compliqué d’obtenir de telles images // Source : Andrew McCarthy

Les filters sont also primordiaux : « Use an alpha filter on hydrogen (comme le daystar quark) regulated on the chaleur with a filter de rejet d’energie on a simple bezel of 12.7 cm. Cela me donne un regard précis sur l’atmosphère de notre Soleil, en toute sécurité ».

Une opportunité pour voir le Soleil sans se bruler les yeux

Si Andrew McCarthy partage ce genre d’images sur ses réseaux sociaux, c’est also parce qu’il est très compliqué pour un amateur d’observer par soi-même le Soleil sans risque. La lumière de l’astre est assez puissante pour rendre aveugle lorsqu’il est observé dans de mauvaises conditions.

Même un spécialiste comme Andrew McCarthy est obligé d’utiliser des lunettes de soleil speciales et équipées de filtres qui block la majeure partie de la lumière émise par le Soleil. Ce sont d’ailleurs ces lunettes qu’il faudra peut-être porter lors de la prochaine éclipse.

Example de lunettes à porter pour observer le Soleil en sécurité // Source : Andrew McCarthy

Bien entendu, il est également possible d’observer le Soleil avec des jumelles. À noter que ces appareils doivent also être dotés de filtres, place sur l’ouverture avant que la lumière du Soleil n’entre dans l’optique. Une sécurité necessaire pour pouvoir observer l’astre dans toute sa splendeur.

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous subscribing to Numerama on Google News.