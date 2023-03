Counter-Strike 2 : Valve ne let entrer ni les tricheurs, ni les joueurs toxics

Counter-Strike 2 exists. Not seulement le titre a été announcement by Valve, mais il ne sera pas non plus necessaire d’attendre très long temps avant d’y jouer. The renouveau du FPS compétitif est attendu pour cet été, et des session tests sont déjà en cours auprès de joueurs sélectionnés. Mais Valve surveille cela de très près.

CS : GO plus joué que jamais, Counter-Strike 2 déjà en embuscade

Oh great depuis 20 ans, Counter-Strike a déjà beaucoup évolué au gre des different versions. Depuis plusieurs années les matches se déroulent sur Counter-Strike : Global Offensive et, si le all commence à dater qu’une partie de la communauté se plaignait du manque de visibilité sur l’avenir, le titre rassemble encore beaucoup de joueurs. Counter-Strike : Global Offensive a même battu son proper record de frequency ce weekend avec un pic à plus d’un million et demi de joueurs connectés simultaneously. Ce lundi matin, ils étaient encore plus de 637,000 a s’affronter in le monde. On pourrait se dire que, finalement, Counter-Strike n’a pas besoin d’un second épisode.

Pourtant, si la communauté est presente, elle attend énormément les nouveautés promises avec Counter-Strike 2. Utilization du Source 2, cartes retravaillées ou encore grenades fumigènes dont la fumée pourra être dispersee par des coups de feu, nombreux sont les elements qui pourraient profondément modifier les matches dans le futur. Il faudra attendre l’été pour a sortie global, corn certains joueurs bénéficient déjà d’un accès au jeu grace à des invitations à la beta. Valve set particulièrement attentif aux retour”’, and on comprend the studio : Counter-Strike est un jeu compétitif, doté d’un circuit bien structuré, et de millions de joueurs expérimentés.

Pas de place pour les tricheurs et les joueurs toxics

Passer d’un immense succès à un nouveau jeu, quand bien meme ses bases reposes énormément sur le précédent, reste risqué. Surtout, Valve ne veut pas voir ses phases de tests polluées par les tricheurs et les joueurs toxicologies. Les participants sont triés sur le volet à partir de different critères jugés importants. Tous ne sont pas lists, mais le studio évoque le temps de jeu, le facteur de confiance, la réputation ou encore l’état du compte Steam. Autrement dit, les comptes suspects ou ayant été suspendus pour triche n’ont aucune chance de recevoir une invitation. Les choses sont meme un peu plus claire encore in the FAQwith a question dédiee :

J’ai été banni de CS:GO. Is it possible to use the Steam component while playing Counter-Strike 2? Non. Les comptes avec VAC or interdits de jeu dans CS:GO ne peuvent pas jouer à Counter-Strike 2 sur des servers secured by VAC.

Evidence, the space communautaire sur Steam or les forums tels que Reddit sont pleins de joueurs se plaignant de ne pas avoir été retenus. Dans certains cas, ces joueurs se sentent injustement visés. Notons également que les penalties competitions are prized in compte. If you have already read about it in CS:GO, then it will be applied to the beta of Counter-Strike 2 and vice versa.

(…) If you have a penalty in CS:GO, you will not have to participate in matchmaking in Counter-Strike 2, and vice versa.

Globalement, les joueurs semblent ravis de the advertisement de Counter-Strike 2, qui a d’abord fait l’objet de rumeurs avant d’être officially announced. Les équipes professionnelles semblent très emballées, et certains joueurs, qui étaient partis sur Valorant, envisagent meme de faire machine arrière. Il faudra bien sûr attendre un little avant de savoir si Valve a réussi son pari, et encore un little plus pour savoir si la scene compétitive parvient a faire la transition. Quoi qu’il en soit, l’aura de Counter-Strike semble toujours aussi forte, et c’est de bon augure pour la suite.