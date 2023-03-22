Coverage of the Festival of Creativity Cannes Lions 2017 | Merca2.0 Magazine

(vc_row)(vc_column)(td_block_big_grid_6 category_id=”74012″ css=”.vc_custom_1560776227116{margin-top: 0px !important;}”)(vc_raw_html)JTNDaW1nJTIwY2xhc3MlM0QlMjJ2Y19zaW5nbGVfaW1hZ2UtaW1nJTIwJTIyJTIwc3JjJTNEJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZmaWxlcy5tZXJjYTIwLmNvbSUyRnVwbG9hZHMlMkYyMDE5JTJGMDYlMkZjYW5uZXNfbWVyY2EyMC0xLmdpZiUyMiUyMHdpZHRoJTNEJTIyMTA3MiUyMiUyMGFsdCUzRCUyMkNvYmVydHVyYSUyMGRlJTIwQ2FubmVzJTIwTGlvbnMlMjBwb3IlMjBNZXJjYTIuMCUyMiUyMHRpdGxlJTNEJTIyQ29iZXJ0dXJhJTIwZGUlMjBDYW5uZXMlMjBMaW9ucyUyMHBvciUyME1lcmNhMi4wJTIyJTNFJTNDJTJGYSUzRQ==(/vc_raw_html)(/vc_column)(/vc_row)(vc_row)(vc_column width=”2/3″)(td_block_1 custom_title=”México en Cannes Lions” category_id=”74012″ tag_slug=”México”)(td_block_1 custom_title=”Latinoamérica en Cannes Lions” category_id=”74012″ tag_slug=”Latinoamérica, -Colombia”)(td_block_1 custom_title=”España en Cannes Lions” category_id=”74012″ tag_slug=”España”)(td_block_1 custom_title=”Internacional” category_id=”74012″ tag_slug=”Internacional”)(/vc_column)(vc_column width=”1/3″)(vc_raw_html)JTNDc3R5bGUlM0UlMEEuc3VibWl0JTIwJTdCJTBBJTIwJTIwbWFyZ2luJTNBJTIwNTBweCUzQiUyMCU3RCUwQSUwQS5jYW5uZXMtdGFibGUlMjAlN0IlMEElMjAlMjB3aWR0aCUzQSUyMDMwMHB4JTNCJTBBJTIwJTIwZm9udC1zaXplJTNBJTIwMTJweCUzQiUwQSUyMCUyMGZvbnQtZmFtaWx5JTNBJTIwc2Fucy1zZXJpZiUzQiUyMCU3RCUwQSUyMCUyMC5jYW5uZXMtdGFibGUuZWRpdGFibGUlMjBpbnB1dCUyMCU3QiUwQSUyMCUyMCUyMCUyMHdpZHRoJTNBJTIwNTBweCUzQiUwQSUyMCUyMCUyMCUyMGJvcmRlciUzQSUyMDFweCUyMHNvbGlkJTIwJTIzZWVlJTNCJTIwJTdEJTBBJTIwJTIwLmNhbm5lcy10YWJsZSUyMHRoJTIwJTdCJTBBJTIwJTIwJTIwJTIwZm9udC13ZWlnaHQlM0ElMjBub3JtYWwlM0IlMjAlN0QlMEElMjAlMjAlMjAlMjAuY2FubmVzLXRhYmxlJTIwdGgudG90YWwlMjAlN0IlMEElMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjBmb250LXdlaWdodCUzQSUyMGJvbGQlM0IlMjAlN0QlMEElMjAlMjAuY2FubmVzLXRhYmxlJTIwdGglMkMlMjAuY2FubmVzLXRhYmxlJTIwdGQlMjAlN0IlMEElMjAlMjAlMjAlMjBwYWRkaW5nJTNBJTIwN3B4JTNCJTBBJTIwJTIwJTIwJTIwYm9yZGVyLWxlZnQlM0ElMjAxLjVweCUyMHNvbGlkJTIwJTIzZmEwJTNCJTBBJTIwJTIwJTIwJTIwbWFyZ2luJTNBJTIwMCUzQiUyMCU3RCUwQSUyMCUyMC5jYW5uZXMtdGFibGUlMjB0ciUyMHRkJTNBZmlyc3QtY2hpbGQlMkMlMjAuY2FubmVzLXRhYmxlJTIwdHIlMjB0aCUzQWZpcnN0LWNoaWxkJTIwJTdCJTBBJTIwJTIwJTIwJTIwYm9yZGVyLWxlZnQlM0ElMjBub25lJTNCJTIwJTdEJTBBJTIwJTIwLmNhbm5lcy10YWJsZSUyMHRib2R5JTIwdHIlM0FudGgtY2hpbGQlMjhvZGQlMjklMjAlN0IlMEElMjAlMjAlMjAlMjBiYWNrZ3JvdW5kJTNBJTIwJTIzZmFmYWZhJTNCJTIwJTdEJTBBJTIwJTIwJTIwJTIwLmNhbm5lcy10YWJsZSUyMHRib2R5JTIwdHIlM0FudGgtY2hpbGQlMjhvZGQlMjklMjB0ZCUzQWxhc3QtY2hpbGQlMjAlN0IlMEElMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjBiYWNrZ3JvdW5kJTNBJTIwbGluZWFyLWdyYWRpZW50JTI4OTBkZWclMkMlMjAlMjNmYWZhZmElMkMlMjAlMjNlZWUlMjklM0IlMjAlN0QlMEElMjAlMjAuY2FubmVzLXRhYmxlJTIwdGJvZHklMjB0ZCUyMCU3QiUwQSUyMCUyMCUyMCUyMHRleHQtYWxpZ24lM0ElMjBjZW50ZXIlM0IlMjAlN0QlMEElMjAlMjAlMjAlMjAuY2FubmVzLXRhYmxlJTIwdGJvZHklMjB0ZC5uYW1lJTIwJTdCJTBBJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwdGV4dC1hbGlnbiUzQSUyMGxlZnQlM0IlMjAlN0QlMEElM0MlMkZzdHlsZSUzRSUwQSUzQ2NlbnRlciUzRSUwQSUzQ2ltYWdlJTIwc3JjJTNEJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cubWVyY2EyMC5jb20lMkZ3cC1jb250ZW50JTJGdXBsb2FkcyUyRjIwMTYlMkYwNiUyRm5ld2Nhbm5lcy5qcGclMjIlMjBzdHlsZSUzRCUyMndpZHRoJTNBMzAwcHglM0IlMjIlM0UlMEElM0N0YWJsZSUyMGNsYXNzJTNEJTI3Y2FubmVzLXRhYmxlJTI3JTIwY2VsbHNwYWNpbmclM0QlMjIwJTIyJTIwY2VsbHBhZGRpbmclM0QlMjIwJTIyJTNFJTBBJTIwJTIwJTNDdGhlYWQlM0UlMEElMjAlMjAlMjAlMjAlM0N0ciUzRSUwQSUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUzQ3RoJTNFJTNDJTJGdGglM0UlMEElMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlM0N0aCUzRUdQJTNDJTJGdGglM0UlMEElMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlM0N0aCUzRU9ybyUzQyUyRnRoJTNFJTBBJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTNDdGglM0VQbGF0YSUzQyUyRnRoJTNFJTBBJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTNDdGglM0VCcm9uY2UlM0MlMkZ0aCUzRSUwQSUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUzQ3RoJTIwY2xhc3MlM0QlMjd0b3RhbCUyNyUzRVRvdGFsZXMlM0MlMkZ0aCUzRSUwQSUyMCUyMCUyMCUyMCUzQyUyRnRyJTNFJTBBJTIwJTIwJTNDJTJGdGhlYWQlM0UlMEElM0MlMkZ0YWJsZSUzRSUwQSUzQyUyRmNlbnRlciUzRSUwQSUzQ3NjcmlwdCUyMHR5cGUlM0QlMjd0ZXh0JTJGamF2YXNjcmlwdCUyNyUyMHNyYyUzRCUyN2h0dHBzJTNBJTJGJTJGY2RuanMuY2xvdWRmbGFyZS5jb20lMkZhamF4JTJGbGlicyUyRmpxdWVyeSUyRjIuMS40JTJGanF1ZXJ5Lm1pbi5qcyUyNyUzRSUzQyUyRnNjcmlwdCUzRSUwQSUzQ3NjcmlwdCUyMHR5cGUlM0QlMjd0ZXh0JTJGamF2YXNjcmlwdCUyNyUzRSUwQSUyNCUyOGRvY3VtZW50JTI5LnJlYWR5JTI4ZnVuY3Rpb24lMjglMjklN0IlMEElMEElMjAlMjB2YXIlMjBjYWxsYmFjayUyQyUyMGdldERhdGElM0IlMEElMEElMjAlMjBjYWxsYmFjayUyMCUzRCUyMGZ1bmN0aW9uJTI4ZGF0YSUyOSUyMCU3QiUwQSUyMCUyMCUyMCUyMHZhciUyMGNvdW50cnklMkMlMjBpJTJDJTIwaXRlbXMlMkMlMjBqJTJDJTIwbGVuJTJDJTIwbGVuMSUyQyUyMHJlZiUyQyUyMHJlZjElM0IlMEElMjAlMjAlMjAlMjBjb25zb2xlLmxvZyUyOGRhdGElMjklM0IlMEElMjAlMjAlMjAlMjBpdGVtcyUyMCUzRCUyMCU1QiU1RCUzQiUwQSUyMCUyMCUyMCUyMHJlZiUyMCUzRCUyMGRhdGEuY291bnRyaWVzJTNCJTBBJTIwJTIwJTIwJTIwZm9yJTIwJTI4aSUyMCUzRCUyMDAlMkMlMjBsZW4lMjAlM0QlMjByZWYubGVuZ3RoJTNCJTIwaSUyMCUzQyUyMGxlbiUzQiUyMGklMkIlMkIlMjklMjAlN0IlMEElMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjBjb3VudHJ5JTIwJTNEJTIwcmVmJTVCaSU1RCUzQiUwQSUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMGNvbnNvbGUubG9nJTI4Y291bnRyeS5uYW1lJTI5JTNCJTBBJTBBaWYlMjAlMjhjb3VudHJ5Lk9ybyUyMCUzRCUzRCUyMG51bGwlMjklN0Jjb3VudHJ5Lk9ybyUyMCUzRCUyMDAlM0IlN0QlMEFpZiUyMCUyOGNvdW50cnkuR1AlMjAlM0QlM0QlMjBudWxsJTI5JTdCY291bnRyeS5HUCUyMCUzRCUyMDAlM0IlN0QlMEFpZiUyMCUyOGNvdW50cnkuQnJvbmNlJTIwJTNEJTNEJTIwbnVsbCUyOSU3QmNvdW50cnkuQnJvbmNlJTIwJTNEJTIwMCUzQiU3RCUwQWlmJTIwJTI4Y291bnRyeS5QbGF0YSUyMCUzRCUzRCUyMG51bGwlMjklN0Jjb3VudHJ5LlBsYXRhJTIwJTNEJTIwMCUzQiU3RCUwQSUwQSUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMGNvdW50cnkudG90YWwlMjAlM0QlMjBjb3VudHJ5LkdQJTIwJTJCJTIwY291bnRyeS5Pcm8lMjAlMkIlMjBjb3VudHJ5LlBsYXRhJTIwJTJCJTIwY291bnRyeS5Ccm9uY2UlM0IlMEElMjAlMjAlMjAlMjAlN0QlMEElMjAlMjAlMjAlMjBkYXRhLmNvdW50cmllcy5zb3J0JTI4ZnVuY3Rpb24lMjhhJTJDJTIwYiUyOSUyMCU3QiUwQSUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMGlmJTIwJTI4YS50b3RhbCUyMCUzQyUyMGIudG90YWwlMjklMjAlN0IlMEElMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjByZXR1cm4lMjAxJTNCJTBBJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTdEJTIwZWxzZSUyMGlmJTIwJTI4YS50b3RhbCUyMCUzRSUyMGIudG90YWwlMjklMjAlN0IlMEElMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjByZXR1cm4lMjAtMSUzQiUwQSUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCU3RCUyMGVsc2UlMjAlN0IlMEElMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjByZXR1cm4lMjAwJTNCJTBBJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTdEJTBBJTIwJTIwJTIwJTIwJTdEJTI5JTNCJTBBJTIwJTIwJTIwJTIwcmVmMSUyMCUzRCUyMGRhdGEuY291bnRyaWVzJTNCJTBBJTIwJTIwJTIwJTIwZm9yJTIwJTI4aiUyMCUzRCUyMDAlMkMlMjBsZW4xJTIwJTNEJTIwcmVmMS5sZW5ndGglM0IlMjBqJTIwJTNDJTIwbGVuMSUzQiUyMGolMkIlMkIlMjklMjAlN0IlMEElMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjBjb3VudHJ5JTIwJTNEJTIwcmVmMSU1QmolNUQlM0IlMEElMEElMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjBpdGVtcy5wdXNoJTI4JTIyJTNDdHIlM0UlM0N0ZCUyMGNsYXNzJTNEJTI3bmFtZSUyNyUzRSUyMiUyMCUyQiUyMGNvdW50cnkubmFtZSUyMCUyQiUyMCUyMiUzQyUyRnRkJTNFJTNDdGQlM0UlMjIlMjAlMkIlMjBjb3VudHJ5LkdQJTIwJTJCJTIwJTIyJTNDJTJGdGQlM0UlM0N0ZCUzRSUyMiUyMCUyQiUyMGNvdW50cnkuT3JvJTIwJTJCJTIwJTIyJTNDJTJGdGQlM0UlM0N0ZCUzRSUyMiUyMCUyQiUyMGNvdW50cnkuUGxhdGElMjAlMkIlMjAlMjIlM0MlMkZ0ZCUzRSUzQ3RkJTNFJTIyJTIwJTJCJTIwY291bnRyeS5Ccm9uY2UlMjAlMkIlMjAlMjIlM0MlMkZ0ZCUzRSUzQ3RkJTNFJTIyJTIwJTJCJTIwY291bnRyeS50b3RhbCUyMCUyQiUyMCUyMiUzQyUyRnRkJTNFJTNDJTJGdHIlM0UlMjIlMjklM0IlMEElMjAlMjAlMjAlMjAlN0QlMEElMjAlMjAlMjAlMjByZXR1cm4lMjAlMjQlMjglMjIlM0N0Ym9keSUyRiUzRSUyMiUyQyUyMCU3QiUwQSUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMGh0bWwlM0ElMjBpdGVtcy5qb2luJTI4JTIyJTIyJTI5JTBBJTIwJTIwJTIwJTIwJTdEJTI5LmFwcGVuZFRvJTI4JTIyLmNhbm5lcy10YWJsZSUyMiUyOSUzQiUwQSUyMCUyMCU3RCUzQiUwQSUwQSUyMCUyMGdldERhdGElMjAlM0QlMjBmdW5jdGlvbiUyOHVybCUyQyUyMGNhbGxiYWNrJTI5JTIwJTdCJTBBJTIwJTIwJTIwJTIwdmFyJTIwcmVxJTNCJTBBJTIwJTIwJTIwJTIwY29uc29sZS5sb2clMjglMjJnZXR0aW5nJTIwdXJsJTIwJTIyJTIwJTJCJTIwdXJsJTI5JTNCJTBBJTIwJTIwJTIwJTIwcmVxJTIwJTNEJTIwJTI0LmdldEpTT04lMjh1cmwlMjklM0IlMEElMjAlMjAlMjAlMjByZXR1cm4lMjByZXEuc3VjY2VzcyUyOGZ1bmN0aW9uJTI4ZGF0YSUyOSUyMCU3QiUwQSUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMGNvbnNvbGUubG9nJTI4JTIyc3VjY2VzcyUyMiUyOSUzQiUwQSUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMHJldHVybiUyMGNhbGxiYWNrJTI4ZGF0YSUyOSUzQiUwQSUyMCUyMCUyMCUyMCU3RCUyOSUzQiUwQSUyMCUyMCU3RCUzQiUwQSUwQSUyMCUyMGdldERhdGElMjglMjdodHRwcyUzQSUyRiUyRnd3dy5tZXJjYTIwLmNvbSUyRmNhbm5lcyUyRmNhbm5lcy5qc29uJTI3JTJDJTIwY2FsbGJhY2slMjklM0IlMEElMEElN0QlMjklM0IlMEElMEElM0MlMkZzY3JpcHQlM0U=(/vc_raw_html)(vc_single_image image=”496691″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”http://bit.ly/2RfJT1H”)(td_block_weather custom_title=”Clima en Cannes” w_location=”cannes, fr”)(vc_single_image image=”496692″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”http://bit.ly/2WGukpH”)(vc_single_image image=”496787″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”http://bit.ly/2RegXqE”)(vc_single_image image=”496790″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”http://bit.ly/31sTQNX”)(vc_single_image image=”497387″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”http://sistemasintegrales.mx/?utm_source=micrositio&utm_medium=banner300*250&utm_campaign=M20&utm_term=Cannes&utm_content=2019″)(/vc_column)(/vc_row)(vc_row)(vc_column)(vc_text_separator title=”VIDEOS CANNES LIONS 2018″ color=”custom” accent_color=”#dd3333″)(td_block_big_grid_9 category_id=”54757″ category_ids=”69557″)(/vc_column)(/vc_row)