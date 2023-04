Dagli abiti di tendenza al salotto di casa, spopola l’incredibile moda di Pasqua: ecco il fiore della spring 2023

Fa quasi impressione pensare che un fiore venti protagonista tanto della stagione della moda quanta quella del design da interni. Eppure, c’è un punto di comune insuspettabile: ecco quale.

Si tratta di nulla di più semplice di a fiore colorato ed elegant eats pochi. Ci si potrebbe chiedere come riesca a fare da punto di contacto tra i due mondi. The answer is simple: fashion and clothing are due to the fact that the human spirit remains beautiful in a historical period. Forse, after gli anni rinchiusi at home because of the pandemic, il nostro animo enriches the delicacy and releases the beauty of flower decorations. That this Ricordano that life emerges with its colors and its grace does not face any problem. ebene, This is definitely the year of Anthurium: dagli abiti di tendenza al salotto di casa, spopola la caccia a questo fiore per arredare la nostra vita.

When fashion tends to be close to serenity

Forse avranno strabuzzato gli occhi gli appassionati d’alta moda vevendo alcune recenti sfilate alle fashion week, come quella dello stilista Loewe. Modelle e modelli rivestiti con enormi petali anthurium, con l’inconfondibile rosso acceso ed il bianco spadice bene in vista. Ma high fashion is all a riot, gives Valentino a Bottega Veneta e dagli accessori agli abiti lunghi. Ma se risulta la moda as secondare questa tendenza nel nostro modo di fiorire e di rispondere alla vita che ripende, diventa un dovere inondare anche casa nostra. Forse avremo ospiti for this festività, or simply vogliamo ripulire dalle contaminazioni disarmoniose i nostri luoghi. In this case, I passi sono due: la prima è utilizzare il method decluttering che 10 minuti al giorno ci farà togliere il superfluo dalla nostra vita. Il secondo è posizionare il colore vivace dell’anthurium.

I consigli are simple and vincent

Basteranno pochi euro per imbandire un tavola od un soggiorno memorabili. Also perché, be well conserved, l’anthurium potrà durare anni interi. Sarà insomma un bel messaggio di vita e di gioia anche d’inverno. The attention must be absolutely controlled by the brightness and temperature. Anthurium hates to remain at a temperature below 15°. Inoltre she loves the light: non direct, ma traversale. E mettiamola fartano dal gatto, pare che le sue foglie possano risultare annoyed se non tossiche per il micio domestico. Il secreto del rosso è I will keep a well-umid ground, but I will fail. To increase the effect, sono in molti a ricorrere ad un trucco della nonna: Mettere dell’argilla expands all’interno del sottovaso riuscirebbe to keep the microenvironment sufficiently humid.

L’equazione sembra funzionare: la natura nelle sue forme, con il suo ossigeno e grazie ai suoi colori aiuta la nostra serenità. This encourages creativity, memory ie, in the last analysis, I could contribute if they are not all our congratulations, at least to our benefactors. Certainly abbattere lo stress, definite da moti il ​​male del secolo, non è facile. Ecco allora spiegata l’utilità dello shinrin-yoku, ovvero il trucco dei giapponesi perfecto per far ripartire il cervello.