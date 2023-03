How to polish the bottom of the bag without touching it: use the Japanese method to disinfect it in 2 minutes

Non piace a nessuno fare le pulizie di casa, figuriamoci disinfettare lo scopino del WC. Is it possible to do it without touching it? Ecco come fare with the Giapponese method!

Il toilet and the scopino of the bagno sono tra le cose della casa più cariche di germi e batteries Polishing is not simple, soprattutto perché è always a bit unpleasant. Even with the glove it is not easy to dimentish where we stay with the hands. If for the WC we try to overcome the trauma because of the water that runs, touch the scopino non è lo stesso. È per questo che spesso e volentieri facciamo finta di menticarcene e neanche lo puliamo bene. Ecco, impariamo dai maestri della tecnologia e dell’efficienza how to clean it without touching it. Yo giapponesi I am famous for finding solutions to problems even in communication with the least effort possible. Enough I will think to the fatto che if I am invented smart toilet to replace our love bidet!

Attention also to the scope holder, magari è da lì que viene que la puzza

Piastrelle e sanitari ci fanno sudare cuando si tratta di pulirli a fondo e sbiancarli a la perfezione. There are some trucchetto for avere le fughe Bianchissime che possiamo utilizzare tutti. Ma per avere il bagno davvero igienizzato non dobbiamo dimenticarci mai dello scopino. This object that helps remove and residue in the toilet bowl is a true and proper covo di germi.

L’ideale sarebbe purirlo dopo ogni utilizzo ed eliminare anche l’acqua del scoop holder. Ma siccome non vogliamo betterci le mani, è normale che posticipiamo semper esta passaggio. Probably when we felt that cattivo odor I will come from the bagno e non capiamo cos’è, i colpevoli sono loro. Se non ci va di toccarli, que metodo fa proprio al caso nostro.

How to polish the handle of the bag without touching it, the secret that comes from the Orient

Prima di tutto, dopo ogni utilizzo, possiamo sciacquare lo scopino utilizzando il getto d’acqua pulito dello sciacquone. I will at least avoid that i residue if it accumulates and that i germi increase volta per volta. Allo stesso modo possiamo igienizzarlo, spruzzando abbondante il detersivo igienizzante sullo scopino. If you can use candeggina, sodium percarbonate, a quasi-disinfectant in commerce or with citric acid. L’citric acid, in particular, is a vero alleato delle pulizie in casa and has so many uses. Lasciamolo agire un minuto y passiamolo sotto il getto, rotating it well. Lasciamolo asciugare, passiamo un panno bagnato sul manico e sciacquiamo anche il portascopino.

Ecco che abbiamo visto come polish the scopino of the bagno without touching it in poche mosse. If we decided to use it natural method che prodotti ad hoc, ricordiamoci di farlo spesso.