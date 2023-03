Il n’y aura qu’un exemplaire de cette carte Magic dans le monde : c’est l’Anneau unique

Quand Magic rencontre Le Seigneur des Anneaux… which trouvera l’Anneau unique ?

Dans le cadre d’une collaboration avec l’univers du Seigneur des Anneauxl’éditeur du jeu de cartes Magic vient de devoiler une carte qui n’existera qu’en un seul example au monde: fort logiquement, c’est l’Anneau unique.

Les cartes Universe Beyond en Magic

Après a première incursion in the universe de the Walking Dead en 2020, Wizards of the Coast (filiale d’Hasbro) an annocé l’année suivante de new collaborations entre Magicson jeu phare, et diverse oeuvres de la pop culture, au travers de la series de cartes Universe Beyond.

Onze / Elfe // Source : Wizards of the Coast

Les extensions Universe Beyond represent les mecaniques de jeu classique de Magicmais sont thematisées autour d’une oeuvre de la pop culture (série, jeu vidéo…).

Il s’agit généralement uniquement de quelques cartes existantes, simplement réillustrées selon l’œuvre retenue (StrangerThings, arcane, Street Fighter, Fortnite uh transformers), ou d’une extension complete et totalement rethématisée (Warhammer 40,000). De new collaborations ont d’ores et déjà été annoncées, autour de Doctor Who (en 2023), ou final fantasy etc Assassin’s Creed (en 2024).

Mais celle qui nous interest aujourd’hui, la plus mise en avant par l’éditeur, et sans doute la plus attendue par les fans, se base sur l’une des oeuvres de la pop culture les plus aimées et populaires : Le Seigneur des Anneaux.

Magic X Le Seigneur des Anneaux

Si cette collaboration a été announced dès 2021, les premières cartes n’ont été dévoilées que ce 14 mars.

Frodon // Source : Wizards of the Coast

On s’en doutait, on y retrouvera les principaux personnages de la saga (Frodon, Sam Gamegie, Gollum, Gandalf…), des lieux iconiques (La Montagne du destin, La Comté…), des événements marquants (“You Cannot Pass”) , puisque la collaboration se fait d’après les romans, et non la version cinématographique « You Shall Not Pass »), etc.

Les Anneaux de pouvoir ne seront évidemment pas oubliés. Ils ont tous le même effet, reprenent une carte emblématique (Anneau solaire) presente depuis la toute première version du jeu, et existeront en three different illustrations: une pour les elfes, une pour les nains, une pour les hommes.

L’Anneau (solaire) des elfes // Source : Wizards of the Coast

Des versions en tengwarle system d’écriture des elfes, seront un little plus rares (respectively 3000, 7000 and 9000 examples… on comprend aisément d’où viennent ces chiffres), et encore plus rares pour les versions brilliantes (300, 700 and 900 examples in the world).

Et, bien sur, il sera possible de trouver…

L’Anneau unique

Contrairement aux autres anneaux, l’Unique est une carte originale, mais, à priori, bien moins puissante que ce qu’on aurait pu imaginer.

Mais, plus important, an alternative version, with a special illustration and written in it le noir parler de Sauron, ne sera proposed… qu’en un seul exemplaire. A carte unique in the world, pour an anneau unique in the world. Si the aspect mercantile est évidemment critiquable, il faut bien avouer qu’il aurait été dommage de ne pas profiter de l’évènement.

Une carte en un seul example, dans un des jeux les plus collectionnés de all les temps… autant dire qu’elle sera très recherchée (au moins autant que les tickets d’or de Willy Wonka), et qu’il faudra y mettre le prix pour l’acquérir aupres de l’heureux élu qui tombera dessus. Les premières estimations annoncent déjà une valeur à six ciphers. No doute qu’elle entrera rapidement dans la list des cartes les plus cheres du jeu.

L’Anneau unique… au monde // Source : Wizards of the Coast

Nous suivrons avec attention l’histoire de cette carte. Quand sera-t-elle trouvée ? Par qui? Qu’en fera cette personne ? La gardera-t-elle dans sa collection ? La revendra-t-elle ? Ou, plus thematiquement, la jettera-t-elle au feu ?

Pour le commun des mortels, il sera toujours possible de jouer avec la carte classique, en papier ou sur arena. C’est moins classe, mais vous n’aurez pas besoin de revendre votre maison…

