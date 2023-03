iPhone 15 : small revolution in advance with iOS 17 ?

Apple vient d’officialiser les dates de sa WWDC 2023. Comme chaque année, cette conférence destinée aux développeurs lèvera le voile sur les grosses nouveautés logicielles de la pomme. Et si on en croit les dires de la society, les nouveautés seront nombreuses.

Apple announce here soir , la date (et quelques other details) de sa conference annual des developers. Nous parlons de la WWDC 2023 (Worldwide Developers Conference 2023), un événement qui se tiendra sur plusieurs jours et qui se déroulera du 5 au 9 juin prochain en lignebien que certaines personnes auront la possibility de participer à certaines activités sur place, à Cupertino au be de l’Apple Park.

La WWDC est l’une de nos périodes préférées de l’année chez Apple, car elle nous permet d’entrer en contact, que ce soit en ligne ou en personne, avec les développeurs talentueux du monde entier qui rendent cette communauté si fantastique. L’édition 2023 de la WWDC s’annonce comme la plus grande et la plus exaltante que nous ayons organisée jusqu’à present et nous avons hate de rencontrer nombre d’entre vous en ligne et en personne au cours de cet évènement très spécial ! Susan Prescott, Vice President of Worldwide Developer Relations d’Apple

Si nous nous en tenons aux propos du communiqué officiel, at the time of the conference, nous devrions découvrir les dernières nouvelles concernant iOS, iPadOS, macOS, watchOS et tvOS. Also, nous ne sommes pas à l’abri d’autres advertisements qui vont au-delà de ce qui est lie aux parties logicielles de la marque à la pomme. L’année dernière, par example, during the WWDC 2022 and sans trop entrer dans le detail, the society present ses processors M2 ainsi que the new MacBook Air.

A small semaine dédiée aux developers, mais also aux fans d’Apple

Next 2020, the Worldwide Developers Conference d’Apple avait lieu en physique. Pendant cinq jours, des developers du monde entier venaient en California pour s’immerger dans an expérience exclusive. Independence of the studios or animations for the developers, the idea of ​​the tech organization is also a keynote in line with the advertisements for the fans of the brand. Mais malheureusement, cela a radical element change avec the arrival of the Covid-19. L’entreprise a opté pour des événements en ligne, et avec l’apaisement de la pandemie, elle a progressivement assoupli ses mesures sanitaires. Cette année, nous constatons que la WWDC 2023 se deroulera en ligne une fois de plus, meme si certains developers et étudiants pourront frequenter l’Apple Park.

Credit Photo : Unsplash