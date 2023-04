Selvaggia Lucarelli is always active on her social network and does not surprise her followers. In questi giorni she has infatti publicato una nuova storia sul suo ella profilo instagram de ella. In this circustanza, però è ella la giornalista a rimanere stupefatta. The Lucarelli infatti riceve an unexpected messaggio. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Attivissima sui socialSelvaggia Lucarelli always gives Espone il suo pensiero senza riserve. Process her Instagram profile of her, the journalist comments and says hers in direct mode. Tuttavia la Lucarelli received an unexpected message from one of her followers. Spiazzata dall’accaduto, Selvaggia però decides to respond.

Lei racconta il suo point of view via Instagram

Present your social network, the Lucarelli process your profile Instagram tells her life ed express your thought. Sono tante le foto che ritraggono la giornalista in compagnia del figlio e del compagno. so much i moments I shared with Leon and so many and traveled with Lorenzo Biagiarelli. Ma Selvaggia does not limit and share also other contents. just say recent It has been discussed the post of the newspaper by the Minister Lollobrigida. “Ma quindi il minister Lollobrigida, quello per cui anziché stare sul divano col reddito di cittadinanza i giovani dovrebbero andare nei campi, si è laureati dal divano di casa all’università telematica Cusano”. This is the text of the post by Selvaggia Lucarelli who has attracted the attention of the maggiori quotidiani. Tuttavia tra le ultime pubblicazioni di Selvaggia c’è anche qualcosa di diverso. A message has not left the lady indifferent che has promptly risposto.

La Lucarelli received an unexpected message: “Adesso is esagerando”, ecco la reazione di Selvaggia

Selvaggia Lucarelli di recente è stata surprise gives a curious message. “Ti scrivo perché io ed il mio compagno siamo disperati”. Ecco l’appello di una coppia alla giornalista: “Siamo alla ricerca disperata del nostro pappagallo inseparable Peter-queste le parole di Luisa, signatory of the message, the quale aggiunge- Siamo alla ricerca di Federica, ci è gigunta voce che è colei che ha trovato il nostro pappagallino”. Ed ecco la richesta explicita Selvaggia Lucarelli: “Un tuo post o una storia potrebbe favorire la ricerca della ragazza mysteriousa che ha succorso il mio pappagallino”.

Il tutto ricevuto con en allegato la foto dell’uccello in questione. A message that surprised Selvaggia Lucarelli at this funny time, who promptly responded. “Adesso state is esagerando”: this is the first reaction of the dailyista. Il messaggio è stato acompagnato da uno smile, dunque un Selvaggia surprise ma allo stesso tempo divertita. Lucarelli has immediately He has heard the wish of the unknown Luisa and has posted a story. “Dai Federica fatti viva che qui mica posso ventare la pacheca del vet”: questo il messaggio ironico della giornalista.