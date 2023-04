Le jeu video devient plus accessible, including and c’est important

Les efforts des constructeurs et developers en matière d’accessibilité sont essential pour faire du jeu video un loisir pour tous.

Les joueurs valides n’y pensent pas toujours, mais les joies du jeu vidéo ne sont pas évidentes pour les gamers en situation de handicap. Pendant trop longtemps, les oeuvres vidéoludiques ont été hors de portée d’une partie de la communauté. Depuis quelques années pendant, les constructeurs et les éditeurs fournissent de plus en plus d’effort pour accommoder leurs productions aux besoins d’accessibilité de certains.

Que ce soit par la vente d’accessoires dédiés ou la mise en place d’accommodations en jeu, les mondes virtuels sont désormais à la portée du plus grand nombre, independent d’un handicap potentiel. Certaines options permettent notamment de pallier à des déficiences auditives ou visuales, tandis que des manettes adaptatives offer la possibilité de construct un accessory personnalisé pour convenir à la motricité de chacun.

Aujourd’hui, Sony et PlayStation poussent l’accessibility in dehors des jeux avec des indications plus que necessaires sur les fiches produits des jeux.

Un Store aux information toujours plus claires

Des cette semaine, Sony va progressivement deployer ce qu’ils appellent des “balises d’accessibility“. The PlayStation Store de la PS5 va profiteer de quelques améliorations significant pour que les joueurs puissent effectuer leurs achats avec toujours plus de transparency. Désormais, les developers pourront fournir des informations detailes concernant les options d’accessibility de leurs titres.

The list of accessibilities provided by the filter for direct research at the boutique. De cette façon, les joueurs pourront trier les jeux en fonction de leurs besoins. Les titres PlayStation Studios arboreront ces balises des le lancement de la fonctionnalité. Plus tard, ce sera aux autres éditeurs de mettre à jour les fiches concernées.

An accessory included officiel

In Janvier dernier, Sony devoilait Project Leonardo, a kit d’accessibility similar to the manette adaptative de chez Xbox. This is an ultra-personalizable option for configuring the different buttons for a PS5 sleeve on other peripherals. Ce project est encore en cours de development et ne devrait pas arriver sur les étalages avant quelque temps encore.

Depending on the PlayStation system, the announcement will be made as a result of the requirement for accessibility. Pour l’heure, les joueurs en situation de handicap devront se contenter of the adjustments logiciels et des accessoires tiers.