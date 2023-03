Le lancement de la beta de Diablo IV est un calvaire

Le coup d’envoi de la beta ouverte de Diablo IV était ce vendredi 17 Mars, à partir de 17h. Et, comme souvent avec Blizzard Entertainment, les premières heures s’annoncent… compliquées.

C’est avec une joie immense qu’on allait tous se lancer dans la beta ouverte de Diablo IV, après des années d’attente. Le debut des hostilités était prévu pour ce vendredi 17 mars, à partir de 5 p.m., heure française (pour celles et ceux qui ont précommandé le jeu). Nous sommes deux membres de la redaction à avoir tenté de lancer une partie à l’heure annoncée et les problems sont vites arrivés…

J’ai pu personnellement me lancer dans l’aventure aux alentours de 17:15 dans l’espoir que, peut-être, l’embellie pouvait durer. Elle s’est terminée un quart d’heure plus tard, avec a disconnection aux serveurs et l’impossibilité de relancer le jeu tout de suite. Après avoir quitte et redémarré Diablo IV, on m’a announce a file d’attente de 40 minutes. De son côté, Julien you attendre 50 minutes pour enfin avoir accès au gameplay, en plein… live on Twitch.

Le message qui te met en PLS // Source : Capture PS5

Il faudra de la patience pour jouer a la beta de Diablo IV

Nous ne sommes bien évidemment pas les seuls à rencontrer des problems (on aurait aimé que ça soit le cas). Sur Twitter, on peut déjà trouver des témoignages de joueuses et de joueurs ayant soudainement été déconnectés en pleine partie, perdant alors leur progression (et les longues minutes passées à créer le personnage de leur rêve).

« Je suis arrivé jusqu’au premier donjon et le jeu a planté. Je me suis reconnecté, et mon personnage n’existait plus. It is returned in the file with 80 minutes of waiting », déplore crane. amaury abonde : « J’ai joué 10 minutes jusqu’à arriver à un village, puis hop, deco, et là c’est la reco… (j’ai laissé tomber). » Other things are worse on a train d’ironiser, on the image de DanCarlyon : « Donc… Qui a la file d’attente la plus longue ? »

Ma sorcière était si belle… // Source : Capture PS5

Il est vraiment très frustrant d’avoir pu good quelques minutes à Diablo IV avant d’être mis illico sur la touche. Faut-il en vouloir à Blizzard Entertainment ? Oui et non. Non, car cela reste une beta, donc un environment de test pour les serveurs afin d’offrir le meilleur lancement possible (en juin). Oui, car l’entreprise a normalment l’experience des betas susceptibles de rassembler beaucoup de fans. A chaque fois, c’est la meme histoire et les premières heures sont chaotiques. « File d’attente classique for a jour de lancement chez Blizzard, d’abord Overwatch 2, maintenant Diablo IV », explicit Sveve. On rappellera quand meme que cet accès anticipé est, en quelque sorte, payant puisqu’il faut avoir précommandé le jeu pour en benéficier.

Blizzard Entertainment a déjà anticipé les plaintes, en indiquant dans and tweet : « Si vous jouez à la beta de Diablo IV, gardez en tête que le developmentpement n’est pas terminé et que vous pouvez rencontrer des bugs et des problems. »

