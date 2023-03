Naughty Dog released a new patch for The Last of Us Part I on PC

Свежий хотфикс должен в первую очередь улучшить стабильность и производительность игры. Разработчики уже работают над более крупным patчем, который выйдет в ближайшее время.

Вместе с этим Naughty Dog продолжает следить за сообщениями о технических проблемах The Last of Us Part I на PC и собирает дополнительную диагностическую информацию о сбоях. Список известных пробем можно найти zdesi . Все пострадавшие игроки могут связаться с techpodderzhkoy