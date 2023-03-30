Naughty Dog released a new patch for The Last of Us Part I on PC

Naughty Dog released a new patch for The Last of Us Part I on PC

Leave a Comment / News / By / March 30, 2023

Свежий хотфикс должен в первую очередь улучшить стабильность и производительность игры. Разработчики уже работают над более крупным patчем, который выйдет в ближайшее время.

Вместе с этим Naughty Dog продолжает следить за сообщениями о технических проблемах The Last of Us Part I на PC и собирает дополнительную диагностическую информацию о сбоях. Список известных пробем можно найти zdesi. Все пострадавшие игроки могут связаться с techpodderzhkoy.
Рейтинг The Last of Us: Part I в Steam продолжает находиться в довольно печальном состоянии. Пользователи оставили на игру 8,189 reviews, из которых только только 35% — Polozhitelnye. Кстати, сообществу уже удалось найти способ повысить частоту кадров и увеличить плавность игрового процесса.

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