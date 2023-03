Newsbon plan Promo carte graphique : the price of the RX 7900 XT bearish encore et fait trembler des genoux Nvidia

AMD a réussi le pari de mettre au point des models de cartes graphiques très puissants et avec des prix raisonnables. En ce moment, c’est la RX 7900 XT qui est en promo ! Autant and profiteer!

The RX 7900 XT est issue de la dernière vague de cartes graphiques AMD. La marque rouge s’impose a nouvelle fois sur le terrain with a model puissant et ideal for jouer in QHD (1440p). L’énorme avantage : c’est son prix !

RX 7900 XT : plus puissant qu’une RTX 4070 Ti ?

Sortie en fin d’Année 2022, the RX 7900 XT est la fière representative of the new architecture d’AMD. The XFX model proposes three ventilators for the ventilation, ce qui est ideal from the puissance de la bete.

On retrouve 20 Go de mémoire vidéo dédiee et a frequency d’horloge de 2400 MHz, ce qui est tout bonnement énorme. This model competes with the RTX 4070 Ti from Nvidia in terms of brute performance.

Cette RX 7900 XT is previewed for the game in 1440p (QHD) tout en maintenant de très bonnes performances. Concretely, the RX 7900 XT proposes a minimum of 170 fps in each case for a number of recent selections.

Le graphique ci-dessus de nos confrères TechPowerUp montre à quel point la RX 7900 XT dépasse grandement les 60 fps sur la plupart des jeux sélectionnés. Que ce soit Far Cry 6 ou encore The Witcher 3, certains jeux récents et gourmands dépassent largement les 100 fps, ce qui est parfait si vous disposez d’un écran 144 Hz/ 165 Hz, voire plus pour les plus ambitieux d’entre vous .

Avec ce modèle, vous pourrez vous laissez tenter par le gaming in 4K, mais les performances seront revues à la baisse (moyenne de 100 fps sur la même poule de jeux sélectionnée).

Bien sure, in Ray-tracing, the RTX 4070 Ti dépasse légèrement la RX 7900 XT, mais pour a difference aussi faible, le prix en vaut la peine.

