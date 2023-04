ROG Ally : ASUS responds to Steam Deck with a portable console

L’ASUS ROG Ally est bien réel et pourrait devenir le pire cauchemar du Steam Deck de Valve. On vous dit sur cette console de jeu portable.

ASUS advertises a console PC portable le 1he avril et forcément, il y avait de quoi avoir des doutes. Pourtant, the ROG Ally est bien réelle et loin d’être une blague comme l’a confirmé la mark sur les réseaux sociaux. The video de presentation dure 3 minutes et nous montre la console dans de nombreuses situations, sans toutefois apporter beaucoup d’éléments techniques.

La firme taïwanaise, qui prepared l’arrivée des ROG Phone 7 smartphones, précise qu’elle tourne sous Windows 11. La console embarque l’APU AMD le “plus rapide à ce jour” selon Asus, grace à une fabrication sur mesure. De quoi permettre de jouer aux derniers jeux AAA en Full HD, meme en plein jour. The video shows also the presence of the two fans for raising the ROG Ally and offering a silent function. Plus, you need to have a port that connects the ROG XG Mobile eGPU to your phone on a large screen.

Au fait, ce n’était pas un poisson d’avril ! On vous en dit plus très bientôt 👀#ROG #ROGALLY #PlayALLYourGames pic.twitter.com/8LI5zs4lh9 — ROG France (@ASUS_ROG_FR) April 3, 2023

Loin d’être une plaisanterie, the ASUS ROG Ally est déjà passée between les mains de Dave2D. Le Youtubeur complete the fiche technique et nous en apprend davantage sur la new console. The precision that the ROG Ally dispose d’un écran de 7 pouces affichant 1 920 x 1 080 pixels, au format 16:9 avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sur le papier, on est largement au dessus du Steam Deck qui is limited to a maximum of 7 pieces in 1 280 x 800 pixels in 16:10 format. Le taux de rafraîchissement s’arrête à 60 Hz. Notons also que l’écran d’ASUS est also plus lumineux (500 nits versus 400).

Des caractéristiques très alléchantes

Ces améliorations necessitent plus de puissance graphique et Dave2D ne semble pas déçu par les performances. Sous le capot, nous apprenons que la ROG Ally fait appel à l’architecture Zen 4 d’AMD et a partie graphic basée sur l’architecture RDNA3 (Phoenix). Fait interesting, the machine d’ASUS est plus petite, plus légère et plus fine que sa rivale launched by valve. The ROG Ally presents the dimensions of 280 x 113 x 39 mm for 608 grams, compared to 298 x 117 x 50.5 mm and 669 grams for the Steam Deck.

Alors que le constructeur taïwanais vante sa solution de refroidissement, cela se confirme. À l’usage, ce prototype de la ROG Ally se révèle beaucoup plus silent que le Steam Deck (20 dB vs 37 dB). In another video, Linus Tech Tips mounts a prototype of the console sous all angles. The precision that the SSD and the joysticks must be easily replaceable.

In addition to the passage of the connector (PCIE Gen 3 8x) for the connection of the console to the XG Mobile box. Ainsi, it is possible to increase the power of the ROG Ally in the association with an external GPU, such as a GeForce RTX 4090 mobile. The ROG ecosystem pourrait être l’un des atouts de cette nouvelle console.

Is it sera-t-il you prix, de la de sortie et de l’autonomie ?

Pour l’heure, ASUS se garde d’announce a prize or a date de sortie pour sa ROG Ally. Le constructeur devra opter pour un tarif attractif s’il veut convaincre face à la Steam Deck. Toutefois, on est sur approach très differentente de ce que propose Valve. In effect, the Steam Deck or the Nintendo Switch is the console that both have the ROG Ally is reflected in the PC with Windows. This orientation is aimed at an impact that is not negligible on the price of the sale.

The other great question concerning the autonomy, car cet élément n’est pas évoqué dans les vidéos. The manufacturer opts for an écran LCD in Full HD, lumineux (500 nits) and a fréquence de rafraîchissement à 120 Hz. Plus, on attending de connaître le comportement de Windows 11 par rapport à SteamOS. On the other hand, it is necessary to attend to a bonne gesture energetically concerned with the AMD plate.

ASUS ROG Ally : qu’est-ce qu’on en pense ?

On the paper, the promise of the Taïwanaise marque est alléchante. À la redaction, nous sommes tous très impatients de découvrir et de tester cette nouvelle console. On top of that, it is réjouir de voir ASUS is lancer dans cette nouvelle aventure, confirmant son statut de marque qui ose. Les first returns Montrent que la ROG Ally est proche de sortir sur le marché.

Plusieurs éléments diront sur la ROG Ally a les atouts pour bousculer le segment. Forcément, son positionnement tarifaire nous dira si ASUS peut faire plus qu’un produit de niche.