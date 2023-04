SEGA bouscule les codes et s’en prend à sa mascotte dans son dernier jeu. L’éditeur avait promises a new direction for Sonic, mais les fans ne s’attendaient sans doute pas à cela.

Le poisson d’avril se perd un peu, mais le 1he avril reste une date importante pour les farceurs. Certaines blagues sont surprenantes et on se demandait bien ce que SEGA avait derrière la tête. Des le 31 mars, l’éditeur indiquait avoir pris a new direction pour son celebre hérisson bleu.

« Nous avons écoute. A new direction for Sonic arrive bientôt… »pouvait-on lire sur le compte Twitter official. Le lendemain, SEGA advertisement la sortie d’un nouveau jeu appelé The Murder of Sonic The Hedgedog qui n’a rien d’un poisson d’avril. Disponible gratuitement sur PC et Mac, le titre nous invite à enqueter sur les circonstances de la mort de Sonic.

The Murder of Sonic the Hedgehog It is a game of adventure of the type point’n’click. Les joueurs se retrouvent lors d’une soirée enquete à bord du Mirage Express pour celebrer l’anniversaire d’Amy Rose. Malheureusement, la fête tourne court lorsque le plus celebre hérisson bleu est retrouvé mort. Le jeu se veut accessible and permet de retrouver les personnages de la series Sonic The Hedgehog. Le joueur incarnera un new personnage qui travaille à bord du Mirage Express.

SEGA assure que « tout est canon » dans ce jeu, meme s’il précise que The Murder of Sonic the Hedgehog “N’est pas developed by the Sonic Team”. En matière de disparition de mascottes, certains se souviendront peut-être du titre éducatif Mario a disparu ! Sorts in 1992.

SEGA do son celebre hérisson bleu

Gratuit sur Steam, le jeu est uniquement en Anglais. Les commentaires et retours sont plutôt positive pour ce petit jeu inattendu, launched in le cadre du 1he April.

À l’heure de ces lignes, 98% of the 9 435 évaluations sont positives sur Steam. The Murder of Sonic the Hedgehog obtient la fameuse mention « extremely positive », de quoi thunder idées à SEGA pour l’avenir. Parmi les points continued, on note les graphics in a style dessin animated, les personnages et les dialogues. Mais que les fans de Sonic se rassurent, la mascotte de la firme japonaise n’est pas encore morte. Même si le hérisson bleu s’essouffle sérieusement depuis le passage à la 3D, il n’a pas encore renoncé à courir. Sonic connaît meme un regain de forme avec le succès de Sonic Frontiers et la mascotte revient sur tous les écrans. Plus recemment, the fans ont meme eu droit à une collection ultimate.