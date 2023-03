The Sonos Era 100 is an evolution that takes place in the Merit of the Sonos One, notament of the côté de la polyvalence.

Pour debut l’année 2023, Sonos n’a pas annoncé une, mais deux nouvelles enceintes. I ya l’ambitieuse Era 300, axée sur le Dolby Atmos, et la Era 100, pensée comme la replacement de la vieillissante One. If it is a product that is important for the audio brand, it may be the ideal point for your ecosystem. Lancée à moins de 300 euros, la era 100 peut constituer la première pièce d’un immense puzzle qu’on constitue petit à petit, à chaque nouvel achat.

La One, dont la première generation date de 2017, commençait à faire son temps, malgré un léger rafraîchissement en 2019. Avec la Era 100, Sonos promet d’entrer « in a nouvelle ère ». Une ère materialized par un vrai desire d’ouvrir son écosystème. Contrairement à la One, la Era 100 accepte de lire de la musique en Bluetooth — c’est déjà une sacrée évolution pour cette enceinte connectée pensée pour durer pendant plusieurs années.

Un design plus affine

Contrairement à la Era 300, la Era 100 fait perdurer la philosophie de design de Sonos. The result is a simple look, so that you can compare it to a “très large” canette. Plus arrondie et allongée, un tantinet plus compacte et élégante (la grille est moins grossière), la Era 100 soigne les finitions. Absolutely rien ne dépasse et la qualité de fabrication frise toujours le respect (avec en prime l’utilisation de matériaux recyclés). La Era 100 says it is fair and discrete and it is available in black and white and it is compatible with the imports that are intérieur (moderne ou plus naturel) — au point de s’envisager dans une salle de bain (n’ayez crainte, elle résiste à l’humidity). If you look at an object plus décoratif, it’s faudra it’s tourner vers le HomePod d’Apple.

La Era 100 sait se faire discrète

À l’instar de la Era 300, la Era 100 s’en remet à un scheme de control légèrement repensé. Aux traditional “touches” identifiées permettant de gérer the lecture s’ajoute un slider pour le volume. Il suffira alors de glisser le doigt verse la droite ou la gauche en fonction de ce que l’on veut faire. À l’arrière, on retrouve a button pour activer le Bluetooth, ainsi qu’un port USB-C pouvant accueillir un adapter non fourni. The idea is to have a branch on an external source (example: a vinyl board) and/or a relay of the Era 100 to a modem internet in a file.

L’arrière de la Sonos Era 100. // Source : Maxime Claudel pour Numerama

On line with your magazine, Sonos propose plusieurs options for positionner facilement la Era 100 dans sa pièce. Si elle peut naturellement prendre place dans une bibliothèque ou encore sur un bureau, il existe des accroches murales et des pieds. Des options bienvenues, puisque d’autres marques forcent à se tourner verse des constructeurs tiers.

Sonos Era 100 (à gaucheà et Sonos One (à droite) // Source : Maxime Claudel pour Numerama

A Sonos One améliorée

Control a la voix La Era 100 peut être pilotée à la voix, via Amazon Alexa or Sonos Voice Control. On each coupler le microphone au besoin.

Exit Sonos qui fermait volontairement son écosystème pour mieux le controller, comme le fait si bien Apple. Bonjour Sonos qui entend offer a maximum d’options aux utilisatrices et aux utilisateurs. L’ajout du Bluetooth, apparu pour la première fois sur les enceintes nomades (Sonos ne pouvait pas y échapper dans cette category), est le symbols de cette “révolution”. Rendez-vous compte, cette technology a priori commune va permettre à vos amis de se connecter plus facilement à votre produit Sonos, sans avoir à passer par l’application dédiée.

Bien sûr, ladite application reste le point d’ancrage de la Era 100. Elle est indispensable pour installer “facilement” l’enceinte, puis accéder aux réglages complets. Loin d’être irreprochable, notamment du côté de l’accès aux services de streaming, le portail autorise quand même plusieurs possibilités interestinges : lecture multiroom, creation d’une paire stéréo, association à un caisson de basse, configuration home cinéma… Le système Sonos fait de la modularité un argument massue, à condition de n’acheter que des produits de la marque (même si on peut créer du multiroom provisoire avec AirPlay, par example avec the HomePod).

À l’arrivée, la Era 100 se révèle bien plus polyvalente que la One. Comme le prove ce tableau :

Sonos One Sonos Era 100 Streaming on Wi-Fi ✅ ✅ AirPlay ✅ ✅ Bluetooth ❌ ✅ Entrance audio* ❌ ✅ Autocalibration ❌ ✅ *avec an adapter mini-jack non fourni

Contrairement à la One, la Era 100 s’appuie sur a technology d’autocalibration pour offered le meilleur d’elle-même en fonction de l’endroit où elle se trouve. Cela permet aux propriétaires d’un smartphone Android d’obtenir un meilleur rendu. Trueplay, qui permet a calibration plus précis grace à un appareil iOS, propose désormais two options : a rapide gérée par l’enceinte et a autre plus pousseée via le micro d’un iPhone.

The button for the jumelage Bluetooth de la Sonos Era 100. // Source : Maxime Claudel for Numerama

Quid des assistants vocaux ? Sonos Voice Control and Amazon Alexa are toujours au rendez-vous, but Google Assistant is not available on the Sonos Era 100. La faute à des relations tendues between the two companies. C’est évidemment un point à prendre en compte si vous control votre maison avec l’assistant Google.

Un son plus ample

Pour faire franchir un petit palier à son enceinte la plus abordable, Sonos a repensé l’architectureinterne. Nouveau processeur plus rapide, ajout d’un deuxième tweeter et d’un woofer plus grand… À l’oreille, on ressent tout de suite le gain dans les basses, plus soutenues sans se montrer trop envahissantes non plus (elles apparaissent meme en retrait a volume élevé). Ce dispositif inédit est également pensé pour assurer une meilleure expérience steréo, c’est-à-dire offrir une scene plus étendue sur la gauche et la droite. La One avait tendance à être un peu trop directive — on perdait en qualité quand on ne se mettait pas en face. La Era 100 s’en sort beaucoup mieux sur ce point, ce qui rendra moins pertinente l’acquisition d’une paire. Bien évidemment, une vraie expérience stereo s’appuiera toujours sur deux enceintes distinctes.

La signature sonore s’avère très musicale

Toutefois, la Era 100 reste une petite enceinte. En ce sens, elle ne déploie pas une puissance phenoménale et, pour aller plus loin, il faudra se tourner vers les solutions les plus chères commercialisées par Sonos (la Five et la Era 300). Au moins la signature sonore s’avère très musicale, avec un équilibre évident et une clarté appréciable. Chez Sonos, il n’y a aucune place à la fausse note. La Era 100 est à l’aise avec tous les genres et contrairement au HomePod 2, le rendu est beaucoup plus naturel, moins retravaillé. C’est moins valorisant et espiègle, mais plus juste.

The tactile interface of the Sonos Era 100. // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Dans le sillage de la One, la Era 100 peut s’envisager dans a configuration home cinéma, avec a pair qui serait associée à l’une des trois bars de son pour devenir les canaux surround. La One s’en sortait très bien dans l’exercise et la Era 100, compte tenu de la disposition des haut-parleurs, est susceptible d’offrir un rendu encore plus enveloppant. Sur le papier, la scene arrière devrait être meilleure (nous n’avons pas pu tester cette possibilité). Là encore, on soulignera la polyvalence de la Era 100, qui profite du savoir-faire de Sonos accumulé ces dernières années pour titiller l’excellence dans sa categorie.

Le verdict

The Sonos application remains a problem Prenez la Sonos One. Repensez son design for the moderniser. Retravaillez has internal architecture in addition to a tweeter, and an improved processor and a booster in the woofer. Added Bluetooth, a USB-C port multifunction and a technology d’autocalibration. Et vous obtiendrez la Era 100. La Era 100 is a revolution from the Sonos One. Elle en represent les bases solides et reçoit des nouveautés plus que bienvenues pour les fans de la marque. Sonos a compris qu’il était necessaire de s’ouvrir pour “entrer dans une nouvelle ère”. Pour l’accompagner dans cette voie, la Era 100 constitutes a sacré point d’appui, pensé pour durer des années.

