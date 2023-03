Windows 12 : the Microsoft plan for modernization of the OS

Microsoft is in plain traffic on Windows 12 to propose the mises à jour majeures de sa plateforme qui viendront moderniser l’OS grace à l’IA, des mises à jour plus rapides et une meilleure sécurité.

Vers un OS plus modern

Si Microsoft a abandonné Windows 10X in 2021, a version plus legère de son OS destinée aux machines little puissantes, l’entreprise ne semble pas avoir complètement enterré cette idée. En effect, elle pourrait renaitre à travers Windows CoreOS, a version allégée du système d’exploitation qui integral uniquement les composants strictement nécessaires. A philosophy that isn’t passed without being rappeler in certain Windows RT, également abandonné.

Selon une source de Windows Central, Microsoft travaillerait pourtant sur one version of its system d’exploitation capable of rival avec des systèmes plus modern and plus légers like Chrome OS. The project in question is called “CorePC”. It represents certain innovations of CoreOS, tout en mettant l’accent sur la compatibilité native for les applications Win32 heretées. Toutes les machines n’en ayant pas besoin, Microsoft pourrait facilement configurer des “editions” de Windows avec different levels of compatibility des fonctionnalités et des applications.

The principal difference between CorePC and the current version of Windows repose on the fact that CorePC is separate in “states”. Ces derniers permettent de mettre à jour plus rapidement la plateforme de manière secured via des partitions en lecture seuls qui ne sont pas accessible par l’utilisateur ou les applications tierces. Other systems such as Android or iPadOS are used as a function of the function.

Windows 11 ne functionne pas de cette manière. Ainsi, l’ensemble du système est donc sur une seule partition qui regroupe les fichiers système, les programs et les données utilisateur au même endroit. Partitioner le système presented également l’avantage de pouvoir le réinstaller plus rapidement. C’est an important argument for certain usages, because it is met in advance of the Chromebooks in the sector of education.

“Reconstruction” Windows

CorePC represents ainsi les efforts deployed by Microsoft pour repenser Windows plus en profondeur qui serait capable de rivaliser avec Chrome OS en matière d’encombrement, de performances et de fonctionnalités offered par le système d’exploitation. L’entreprise travaille sur ce project en internal depuis long temps.

Toujours selon la source de Windows Central, a version of Windows (12 ?) is on course for testing in internal. Cette dernière ferait tourner Edge, the Web application, the Android application and the Office application. An OS taillé pour les PC destinés au marché de l’education qui serait déjà 60 à 75 % plus petit que Windows 11 SE.

Microsoft travaillerait également on a version de CorePC “Optimized for the silicon”. Concrètement, cela permettrait d’optimiser l’expérience matérielle et logicielle, comme fait actuellement Apple avec ses puces. Sans surprise, l’intelligence artificial serait au cœur de ce nouvel OS.

A lire aussi : Windows 12, a first step in the configuration requirement

Windows will appear in a measure of identifier le content attached for proposer des commands contextuales appropriées. L’identification d’objets et de texte dans les images permetra de les couper et les coller ailleurs facilement. Ainsi, CorePC is presented as the foundation of the future Windows 12 (nom de code Hudson Valley) which was launched in 2024 by Microsoft.

sources :



Windows Central