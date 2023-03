News jeu A very ambitious project for a studio that is ready to be done on 17/20, so that’s a promise!

Techland, les papas de Dying Light et sa suite, ont advertised travailler sur a new project ambitieux. Cette fois, plutôt que de miser sur un énième jeu de zombie, le studio souhaiterait se lancer à l’assaut d’un all other genre.

Le new project de Techland

Il ya deux jours, Techland a partagé les premier details concernant leur nouveau project. Le studio polonais, celebre pour le premier Dead Island, Dying Light and it’s a suite Dying Light 2: Stay Human devrait miser sur son savoir-faire pour proposer une new experience en monde ouvert, mais en abandonnant les zombies cette fois-ci.

We never stop improving! Our newest game is set to be a narrative-driven #fantasy epic with an exotic open world ready to be explored. We strive to create a compelling story-focused #AAA title that combines and refines the best aspects of gameplay that Techland is known for. pic.twitter.com/SuJ8vVWbrI — Techland (@TechlandGames) March 16, 2023

Pour l’instant, little details sont déjà connus. Le studio parle d’un jeu en monde ouvert, et devrait marquer the première incursion de Techland dans l’univers de la fantasy. Si l’on se fie au premier concept art partagé par le studio, ce nouveau jeu, encore sans nom, devrait proposer du parkour, à l’image des deux opus de la license Dying Light. Comme le precise Techland, ce titre devrait “combiner et affiner les meilleurs aspects du gameplay” characteristic of the derniers softs de leur équipe.

Un jeu encore bien mysterieux

Hormis les details cités précédemment, aucune information supplementaire n’a été partagée par le studio. Pas de date de sortie pour le moment, ni de nom, de plateforme… pour l’instant, nous pouvons simplement supposer que ce titre sera un AAA tout comme ses prédécesseurs, et espérer une sortie sur les machines de la generation currentuelle. Il faudra donc patient avant que Techland n’en devoile plus.

En attendant, le studio devrait plancher actuellement sur you content supplémentaire pour Dying Light 2. Le premier DLC narratif du soft, intitulé Blood Ties, est déjà available. A deuxième DLC devrait suivre dans le courant de l’année, “plus conséquent” que son aîné.